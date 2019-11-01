«أدنوك للتوزيع» تقدّم الخدمة المميزة مجاناً اعتباراً من الأحد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع» أنه سيتم تقديم الخدمة المميزة مجاناً لجميع العملاء بدءاً من الأحد المقبل، مؤكدة أن القرار لن يؤثر على مستوى الربحية.

وأفادت الشركة بأن صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 1.72 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2.3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

الخدمة المميزة

وتفصيلاً، أعلن مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع» أنه سيتم تقديم الخدمة المميزة مجاناً لجميع العملاء بدءاً من الأحد المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، المهندس سعيد مبارك الراشدي، إن «مجلس الإدارة اتخذ القرار بتقديم الخدمة المميزة مجاناً لجميع العملاء بدءاً من الأحد المقبل الثالث من نوفمبر الجاري»، مؤكداً أن «القرار لن يؤثر على مستوى الربحية أو على سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، وذلك نتيجة استراتيجية الشركة الفعالة لخفض التكاليف وغيرها من المبادرات».

وأضاف أن «الشركة تواصلت مع 14 ألف عميل من خلال ورش العمل والاستبيانات، حيث ستستمر في تطوير مستوى الخدمات المقدمة من خلال طرح برنامج لمكافأة ولاء العملاء قبل نهاية العام الجاري لتعزيز تجربتهم والارتقاء بها، وهو ما يؤكد أننا نمضي على الطريق الصحيح لنكون شركة وطنية عالمية المستوى والتطلعات».

أرباح 9 أشهر

إلى ذلك، أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، عن نتائجها المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، محققة صافي أرباح 1.72 مليار درهم بزيادة نسبتها 2.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفادت الشركة في بيان، بارتفاع الربحية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (دون مكاسب المخزون) إلى 2.06 مليار درهم، وبنسبة نمو قدرها 10.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2018، بينما استمر هامش الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بتحقيق الزخم، ليبلغ 13.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بنحو 12.7%.

وسجّلت التدفقات النقدية الحرة «الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منها المصاريف الرأسمالية»، ارتفاعاً بنسبة 18.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.94 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما ارتفع إجمالي أرباح المبيعات غير البترولية بنسبة 12.2% خلال الفترة ذاتها مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

تميز

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، إن «التميز يعد هدفاً أساسياً في الشركة، واليوم أضفنا له نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من العام 2019 تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمساهمين والشركاء».

وأضاف أن «هذه النتائج تأتي مدعومة بتحسّن كميات الوقود المبيعة، ونتيجة تركيزنا على الارتقاء بتجربة عملائنا».

الربع الثالث

ارتفعت ربحية شركة «أدنوك للتوزيع» خلال الربع الثالث من العام الجاري، قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (دون مكاسب المخزون) بنسبة 10% لتبلغ 698 مليون درهم، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وذلك بفضل جهود تحسين كفاءة التشغيل، في حين بلغ صافي الربح 549 مليون درهم.

وسجّلت كميات الوقود المبيعة ارتفاعاً بنسبة 3.9% خلال الربع الثالث من العام 2019 مقارنة بالربع نفسه من العام 2018.

كما أسهمت العروض الترويجية في دعم زيادة كميات الوقود المبيعة خلال أشهر الصيف، فيما ارتفع إجمالي أرباح المبيعات غير البترولية بنسبة 16.6% خلال الربع الثالث من العام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

- الشركة أكدت

أن قرار تقديم

الخدمة المميزة مجاناً

لن يؤثر على الربحية.

2.3 %

زيادة في صافي أرباح

الشركة خلال الأشهر

الـ9 الأولى من 2019.