«إكسبو 2020 دبي».. تبادل الأفكار بطرق جديدة لتوليد الابتكار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أوضح «إكسبو 2020 دبي» أن سبب اختياره شعار «تواصل العقول، وصنع المستقبل» موضوعاً للحدث المرتقب، يعود إلى إيمانه بأن الابتكار والتقدم ثمرة لقاء أشخاص من مختلف المجالات والخلفيات، لم يسبق لهم أن عملوا معاً، بطرق جديدة وفريدة لتبادل الأفكار.

وأضاف أن الدول والمؤسسات التي ستشارك في الحدث، إلى جانب ملايين الزوار، سيكتشفون متانة الروابط بين الموضوعات الفرعية الثلاثة للمعرض، وهي: «الفرص والتنقل والاستدامة»، معتبراً أن هذه الموضوعات ركائز أساسية لصياغة العالم.

وبيّن «إكسبو 2020 دبي» أن موضوع الفرص يتمثل في إطلاق العنان لإمكانات الأفراد والمجتمعات لرسم ملامح المستقبل، فيما التنقل يركز على ابتكار طرق أكثر ذكاء وإنتاجية لتنقل الناس والبضائع والأفكار، سواء مادياً أو افتراضياً، في حين أن الاستدامة تتلخص بالاحترام والعيش بتناغم مع عالمنا لضمان مستقبل مستدام للجميع.

وأكد أن فرص التفاهم المشترك والتنمية الجماعية والتجارة المثمرة تعدّ الأفضل أكثر من أي وقت مضى.

واشار «إكسبو 2020» إلى أنه يسعى إلى ممارسة دوره في إلهام الأجيال المقبلة، ليطلق شرارة الإبداع والابتكارات التي سترسم ملامح مسيرة التقدم البشري.

وذكر أنه سيكون بمثابة احتفال بالإبداع والابتكار والإنسانية والثقافات العالمية.