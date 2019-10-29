45 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسنغافورة

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

كشف سفير سنغافورة لدى دولة الإمارات، سامويل تان، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسنغافورة، خلال العام الماضي، بلغ 45 مليار درهم، متوقعاً أن يكون الرقم نفسه للعام الجاري.

وأضاف في تصريحات صحافية على هامش اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، أن الإمارات من الدول التي لديها استثمارات ضخمة في سنغافورة، من خلال شركة «مبادلة» التي تستثمر هناك، وأسهمت في توفير العديد من الوظائف، مؤكداً وجود فرص كبيرة للتعاون، خصوصاً في مجال الابتكار.

من جانبه، قال نائب المدير العام لـ«غرفة أبوظبي»، عبدالله غرير القبيسي، في كلمته خلال الاجتماع، إن الغرفة وضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز روابط استثمارية أقوى، وصياغة تعاون تجاري وثيق مع مجتمعات الأعمال على المستويات الإقليمية والدولية، تدرك أهمية تطوير العمل، وتضافر الجهود مع بيئة الأعمال في سنغافورة، ويتضح ذلك جلياً بوجود المكتب التمثيلي للغرفة في سنغافورة، الذي يدعم فرص الاستثمار، من خلال تبادل المعلومات والتقارير الاقتصادية، وتنسيق زيارات الوفود التجارية، وتشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين، للولوج في إقامة المشاريع، وعقد الشراكات.

وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري، ومن بنودها تكامل العمل بين الطرفين لتمكين الشركات ومجتمع الأعمال في كل من سنغافورة والإمارات.

كما وقعت «غرفة أبوظبي» مذكرة تفاهم ثانية من خلال رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز، مع «رابطة الفرانشايز والتراخيص السنغافورية»، لتوثيق العلاقات المتبادلة حول تنمية وتطوير «الفرانشايز»، وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة له كنظام عالمي للشراكة الإيجابية ونقل الخبرات.

- الإمارات لديها

استثمارات ضخمة

في سنغافورة

من خلال «مبادلة».