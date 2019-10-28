جناح تركمانستان.. خيول «آخال - تيكي» تنتظر الزوّار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعرض جناح تركمانستان في منطقة «التنقل» بمعرض «إكسبو 2020 دبي» للزائر، رحلة عبر ثقافة تركمانستان وتاريخها وثقافتها، بصحبة خيول «آخال - تيكي» الأصيلة، التي ستلعب دوراً بارزاً في تجربة الجناح، التي تعد بأنها ستكون غامرة للحواس.

وسيجد الزوّار أنفسهم أمام نافورة منحوتة لخمسة خيول «آخال - تيكي»، وسجادة تركمانستانية عملاقة، وواجهة مضيئة بارتفاع 50 متراً، في وقت ستعكس فيه الجدران صوراً بنطاق 360 درجة لخمسة خيول، تتفاعل مع حركة الزوّار، وترافقهم في جولة تفاعلية ثلاثية الأبعاد، لتصحب الزوّار عبر رحلتهم التفاعلية.

وستقود الرحلة الزوّار من عرض بصري يزهو بالألوان، إلى فضاء يسلط الضوء على صلات البلد الزراعية، عبر عناصر تمثل القمح والقطن والريح، مع «غلال رقمية» تنمو وتتحرك وتستجيب للمس، كما سيعرض الجناح المنتجات التي تشتهر بها تركمانستان.