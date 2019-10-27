جناح المملكة المتحدة.. «شعر وفن وعلوم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

من المنتظر أن يتطرّق جناح المملكة المتحدة، الذي صممته الفنانة البريطانية الشهيرة، إيس دفلين، إلى «الابتكار من أجل مستقبل مشترك»، ويقدم لمحة ملهمة للمستقبل.

وسيتألف الجناح ومقره «منطقة الفرص» من طابقين بمساحة 3400 متر مربع. وهو مستوحى من مشروع للعالم الراحل ستيفن هوكينغ، موضوعه كيف يمكن للبشرية أن تعبّر عن نفسها في حضارة خارج الكوكب؟ وسيعرض الجناح من الخارج قصيدة شعرية دائمة التغيّر، وسيروّج لبريطانيا باعتبارها وجهة عالمية مميّزة للتجارة والاستثمار والتعليم والسياحة، ويبرز خبرة البلد في الحقول العلمية المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والفضاء.

وكان وزير التجارة الدولية البريطاني، دكتور ليام فوكس، وعد بأن جناح بلاده في «إكسبو 2020 دبي» سيقدم «أفضل الإبداعات والابتكارات والخبرات البريطانية إلى العالم».