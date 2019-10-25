«إكسبو 2020 دبي».. تجربة فريدة على مدى 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مكتب «إكسبو 2020 دبي» أن الحدث المرتقب، سيكون تجربة فريدة من نوعها تفتح أبوابها للعالم في 20 أكتوبر 2020، داعياً الناس من جميع أنحاء العالم إلى الانضمام واختبار الحدث الذي سيستمر على مدى ستة أشهر.

وأشار المكتب إلى أن المعرض سيكون حافلاً بفعاليات تسلط الضوء على الإبداع والابتكار والإنسانية والثقافات العالمية، كما أنه سيشكل فرصة لإنشاء وتجديد الروابط التي ستتعزز وتتعمق طوال عام 2020 وما بعده.

وأفاد «إكسبو 2020 دبي» بأن المعرض يستند إلى القناعة الراسخة بأن التقدم والابتكار لا يمكن تحقيقهما سوى من خلال استثمار قدرات الإنسان والأفكار الإبداعية بطرق مبتكرة، ومن هنا جاء المفهوم الرئيس «تواصل العقول وصنع المستقبل».

ويهدف «إكسبو 2020 دبي» إلى تشجيع الناس على تبنّي روح الابتكار والارتقاء بها لـ50 سنة أخرى على الأقل، حيث إنه على مدى السنوات الـ50 الماضية، تمكنت دولة الإمارات من إذهال العالم بنموها السريع وإنجازاتها المدهشة. وكان «إكسبو 2020 دبي»، كشف في مارس 2016 عن شعاره الجديد المستوحى من حلقة تم العثور عليها في موقع ساروق الحديد الأثري، حيث كانت دولة الإمارات ولاتزال بمثابة نقطة وصل بين الحضارات القديمة.

- «إكسبو 2020 دبي» يهدف إلى التشجيع على تبنّي روح الابتكار.