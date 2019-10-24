511.6 مليون درهم صافي أرباح «الفجيرة الوطني»

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

حقق بنك الفجيرة الوطني، أرباحاً صافية بلغت 511.6 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 10.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وصلت الأرباح التشغيلية إلى 862.3 مليون درهم، بارتفاع نسبته 7.2%.

وأفاد البنك، في بيان أمس، بأن الإيرادات التشغيلية لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 بلغت 1.28 مليار درهم، بنمو نسبته 8.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، في حين نما صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 5.8%، بينما ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات وإيرادات أخرى بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهدت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية تراجعاً ملحوظاً، بينما تحسنت القيمة العادلة المحققة من خلال الربح أو الخسارة، والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر من محفظة الاستثمارات بقيمة 60.7 مليون درهم، خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 11%.