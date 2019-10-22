متحف عجمان يستضيف احتفالية بدء العد التنازلي لـ «إكسبو 2020»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

استضاف متحف عجمان، بمناسبة بدء العد التنازلي لانطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، احتفالية خاصة شاركت فيها فرق موسيقية وفنانون إماراتيون وعرب وأجانب، وسط حضور جماهيري كبير. ووفقاً لبيان صادر أمس، بدأ برنامج الاحتفال بفقرات متنوعة توجت بفقرة العد التنازلي «سنة لننطلق» عند الساعة 20:20، وهي اللحظة التي يبدأ فيها العد، في ظل أجواء تبعث على الفخر والتفاؤل بتنظيم أول «إكسبو» عالمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وقال مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، صالح الجزيري، إن «(إكسبو 2020 دبي) يعد حدثاً عالمياً، يوفر منصة مثالية وغير مسبوقة للتعريف بإنجازات دولة الإمارات، كما يسهم في الارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع السياحي، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود بين مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص لإنجاح الحدث».

وأضاف الجزيري: «ندعم استضافة (إكسبو 2020)، لما له من آثار إيجابية كبيرة في تعزيز مكانة الإمارات كمحطة عالمية رائدة، ووجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الكبرى، والمعارض التي تسهم في استدامة النمو السياحي، ودعم الاقتصاد الوطني».

وأشار إلى أن «الجهود التي تقوم بها الدائرة، بالتعاون مع شركائها، تتماشى مع استراتيجية عجمان 2021، التي تستهدف استقطاب المزيد من الزوّار الدوليين، بما يعزّز مكانة الإمارة وجهة رائدة عالمياً».