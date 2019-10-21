415.4 مليون درهم صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» خلال 9 أشهر

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 415.4 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 397.7 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 5%، كما ارتفع إجمالي أصول المصرف ليصل إلى 45.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بزيادة قدرها 890.2 مليون درهم، وبنسبة نمو تبلغ 2% عن العام السابق.

وأفاد المصرف في بيان له أمس، بأن إجمالي التسهيلات الممنوحة للمتعاملين بلغ 25.4 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بمبلغ 24.1 مليار درهم في نهاية عام 2018 بارتفاع قدره 1.3 مليار درهم وبنسبة 5.3%.

وأكد المصرف أنه استمر في اتباع استراتيجيته المتحفظة لإبقاء مستوى السيولة فوق نسبة 20% من إجمالي الأصول، حيث بلغ إجمالي الأصول السائلة 9.0 مليارات درهم، أي ما يعادل 20.5% من إجمالي الأصول وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2019. وعلى جانب المطلوبات، ارتفع إجمالي ودائع المتعاملين في نهاية الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 26.9 مليار درهم مقارنة بـ26.4 مليار درهم في نهاية عام 2018، بزيادة قدرها 412.5 مليون درهم.

وفي ما يتعلّق بأرباح المصرف، بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 980.5 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة بـ815.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 165.1 مليون درهم، ونمو نسبته 20.2%. وأكد مصرف الشارقة الإسلامي أنه يتمتع بقاعدة رأسمال قوية، إذ بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 7.5 مليارات درهم، يمثل 16.4% من إجمالي موجودات المصرف، وبزيادة قدرها 2.1 مليار درهم عن نهاية عام 2018، وذلك نتيجة لقيام المصرف في بداية يوليو الماضي بإصدار صكوك الشق الأول من رأس المال بقيمة 500 مليون دولار (1.84 مليار درهم)، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، ما يعكس متانة المصرف وملاءته المالية بعد أن جذبت كبرى المؤسسات والأفراد عالمياً لهذا الاكتتاب، وبهذا بلغ معدل كفاية رأس المال 22.03%.

- 25.4

مليار درهم

إجمالي التسهيلات

الممنوحة للمتعاملين.