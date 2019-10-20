أبوظبي تتصدر أفضل الوجهات السياحية في الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي- الامارات اليوم



فازت إمارة أبوظبي للمرة الثانية على التوالي بالمركز الأول عن فئة أفضل الوجهات السياحية في الشرق الأوسط، وذلك ضمن جوائز اختيار قرّاء مجلة Travel Weekly آسيا 2019.

تتزامن الجائزة مع مشاركة الإمارة في النسخة الثانية عشرة من معرض بورصة السياحة العالمية – آسيا، والذي جرت فعالياته في سنغافورة، حيث عرضت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى جانب عدد من كبار الشركاء، بعضاً من أفضل العروض والخدمات السياحية في الإمارة.

يعتمد الاستفتاء الذي تجريه مجلة السفر الشهيرة Travel Weekly آسيا سنوياً، على تصويت قراء المجلة المتخصصة في مجال السفر من جميع أنحاء القارة.

وقد حضر ممثلون عن دائرة الثقافة والسياحة الى فندق ماندرين اورتشارد – سنغافورة لاستلام هذه الجائزة المهمة.



و أعرب سعيد راشد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن امتنان وتقدير الإدارة للفوز بهذه الجائزة قائلاً: «فخورون باختيارنا من قبل قرّاء Travel Weekly آسيا كأفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط، والذي يأتي نتيجة سنوات من العمل على تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للثقافة والسياحة، واختيارها لمثل هذا التكريم هو تتويج لهذه الجهود. نحن سعداء لكون أصداء الإمارة قد وصلت الى جميع أنحاء العالم».

وتعد هذه الجائزة هي الأحدث بين مجموعة من الجوائز التي حصلت عليها أبوظبي هذا العام، حيث اختيرت الإمارة في وقت سابق من هذا العام كأفضل وجهة تجارية في الشرق الأوسط، وذلك ضمن جوائز السفر العالمية. وفي شهر مايو تم تصنيف أبوظبي من قبل شركة Club Med الفرنسية المتخصصة بتنظيم العطلات، كواحدة من بين أفضل 10 وجهات سياحية عائلية في العالم. تأتي هذه الجوائز في أعقاب سلسلة من الإنجازات التي حققتها عاصمة الإمارات العربية المتحدة في مجال السياحة، بما في ذلك تحقيق زيادة بنسبة 5.8٪ في عدد الزوار في عام 2018، بالإضافة الى تأسيس وجهات وفعاليات سياحية جديدة، مثل أسبوع أبوظبي للتحدي، وأسبوع العائلة أبوظبي، وقصر الوطن.