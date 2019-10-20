«سنة لننطلق» إلى «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تشهد مختلف أنحاء دولة الإمارت اليوم احتفاليات وعروضاً مميزة، مع بدء العد التنازلي لانطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي ستبدأ فعالياته في 20 أكتوبر 2020.

ومن المنتظر أن تحيي احتفالية «سنة لننطلق» في دبي نجمة الغناء العالمية ماريا كاري، والفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي اختير سفيراً لـ«إكسبو 2020 دبي». وستتيح هذه الفعاليات للزوار فرصة توقع ما يمكن حدوثه حين يفتتح الحدث الأروع في العالم أبوابه بعد عام من الآن.

«سنة لننطلق»

وخلال ساعتين فقط، نفدت جميع تذاكر احتفالية «سنة لننطلق» المقرر إقامتها في «حديقة البرج» وسط مدينة دبي. وستشمل الفعاليات كذلك ظهوراً خاصاً لنجمة السينما الهندية شرادها كابور، وعداً تنازلياً يبدأ عند تمام الساعة الثامنة و20 دقيقة مساء على «برج خليفة».

عروض عالمية

كما سيؤدي 100 فنان عالمي من 26 جنسية عروضاً استثنائية مع تسليط الضوء على اللغة العالمية للفن، تمهيداً للحدث الدولي الأروع في العالم.

وستشهد كل فعالية تنوعاً ثرياً من الأطعمة التي تناسب مختلف الأذواق، ومنطقة خاصة للأطفال، كما ستتاح لهم الفرصة لمقابلة شخصيات «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى تفاصيل عمّا يمكن توقعه في المعرض. وسيجري توفير بث مباشر في مختلف الإمارات الست الأخرى للفقرات الرئيسة التي تقدم في دبي، فضلاً عن العد التنازلي على «برج خليفة».

احتفالات استثنائية

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم إبراهيم الهاشمي: «بينما نحتفل بتبقي سنة واحدة على ترحيب دولة الإمارات بالعالم في (إكسبو 2020 دبي)، فإن هذه الاحتفالات الاستثنائية ستمهّد الطريق للمرحلة الأخيرة من مسيرة تاريخية، وإنجاز كبير ليس لدبي وحدها، بل لدولة الإمارات بأكملها». وأضافت: «حتى اللحظة كان 2019 عام إنجاز وتسليم منشآت في موقع (إكسبو 2020 دبي) الذي طرأ عليه تحوّل كلي بعد استكمال العمل في منشآت رئيسة مثل مناطق الموضوعات، وتركيب قبة ساحة الوصل»، لافتة إلى أن الأشهر الـ12 المتبقية ستشهد وضع اللمسات النهائية على الموقع لضمان أن يكون «إكسبو» استثنائياً.

وتابعت: «احتفالات (سنة لننطلق) توفر نافذة على احتفال لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة، ويترقبه الجميع من 20 أكتوبر 2020، وهذه الاحتفالات تمثل فرصة بالنسبة لنا للتطلع إلى هذه الفرصة الكبرى لأمة فتية، بينما نستعد لنشاهد رؤية قيادتنا تتحول إلى واقع في (إكسبو 2020 دبي)».

ومن المقرر أن يجمع «إكسبو 2020 دبي» العالم، بمشاركة أكثر من 200 جهة عالمية وفي حضور ملايين الأشخاص، في أجواء من الاحتفال والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقاً.

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