«دبي باركس آند ريزورتس» تستقطب 1.8 مليون زيارة في 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتيمنتس»، أن «دبي باركس آند ريزورتس» أكبر وجهة ترفيهية في المنطقة، نجحت في استقطاب ما يزيد على 1.8 مليون زيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى أن 42% من تلك الزيارات كانت من الأسواق الدولية، مقارنة بـ40% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان أن «دبي باركس آند ريزورتس» استقطبت في الربع الثالث من العام الجاري، نحو 401 ألف زيارة، مقارنة بـ501 ألف زيارة للفترة ذاتها من عام 2018، مرجعة هذا التراجع إلى انخفاض عدد الزيارات من السوق المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «دي اكس بي انترتينمينتس»، محمد الملا: «إننا نواصل المضي قدماً في تحقيق استراتيجيتنا لتحويل مزيج لمصلحة المزيد من الزوار الدوليين».

وذكر الملا، أن «فندق (لابيتا) حافظ على معدل إشغال بلغ 60% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «متنزه (موشنجيت دبي) حصل على جائزة أفضل متنزه ترفيهي في دولة الإمارات».