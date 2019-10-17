«الإمارات دبي الوطني» يطرح حقوق اكتتاب لجمع 6.45 مليارات درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، بأنه يقترح زيادة رأس ماله المصدر بمبلغ قيمته 758.82 مليون درهم ليرتفع إلى 6.316 مليارات درهم، مقارنة مع 5.557 مليارات درهم عن طريق طرح أسهم جديدة يبلغ حجمها 758 مليونا و823 ألفا و529 سهماً ضمن أسهم رأس مال البنك «الأسهم الجديدة» لغرض جمع مبلغ يصل لغاية 6.45 مليارات درهم، تشمل علاوة إصدار قدرها 7.5 دراهم للسهم الجديد، عن طريق إصدار حقوق إكتتاب.

وأكد البنك في بيان اليوم، أنه نشر دعوة لمساهميه للإكتتاب في الأسهم الجديدة. وستتوفر الأسئلة والأجوبة ذات الصلة بإصدار حقوق الإكتتاب على الموقع الإلكتروني للبنك (www.emiratesnbd.com).



وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 8.5 دراهم للسهم الجديد «سعر الإصدار»، مما يعكس القيمة الاسمية البالغة درهم واحد للسهم الجديد وعلاوة إصدار بقيمة 7.5 دراهم للسهم الجديد. ويمثل هذا خصماً بنسبة 35.36% على سعر كل سهم من أسهم بنك الإمارات دبي الوطني في سوق دبي المالي كما في يوم الإغلاق بتاريخ 16 أكتوبر الجاري.

وسيتم تصنيف الأسهم الجديدة بالتساوي مع الأسهم الحالية لبنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك الحق في استلام جميع توزيعات الأرباح في المستقبل وغيرها من التوزيعات المعلنة أو المحققة أو المدفوعة بعد تاريخ 31 أكتوبر الجاري، بما في ذلك أي توزيعات أرباح تتم الموافقة عليها وتدفع عن أداء بنك الإمارات دبي الوطني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.