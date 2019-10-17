«إينوك» تطلق عملياتها في الشارقة بافتتاح محطة النهدة رسمياً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

افتتح رئيس مكتب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، أمس، محطة إينوك في منطقة النهدة بالشارقة، إيذاناً بإطلاق مجموعة «إينوك» عملياتها في الإمارة، ضمن ثلاث مناطق في إطار خططها المتسارعة لتوسيع شبكة التجزئة التابعة لها عبر افتتاح 30 محطة في إمارة الشارقة خلال العامين المقبلين.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بأن توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لمجموعة «إينوك» في الشارقة يمثل عنصراً جوهرياً في استراتيجية المجموعة بعيدة المدى، الرامية لتعزيز حضورها في قطاع التجزئة في أنحاء دولة الإمارات، ورفع عدد محطاتها إلى 191 محطة في الدولة بحلول عام 2021.

وأوضح البيان أن المحطات الجديدة تقع في النهدة واليرموك والمنطقة الصناعية الثالثة، مشيراً إلى أن هذه المحطات هي أول ثلاث محطات من أصل خمس محطات تخطط «إينوك» لافتتاحها خلال العام الجاري في كل من الوشاح والخان، وذلك لتلبية متطلبات سكان الإمارة من الوقود وخدمات المركبات.

وأشار إلى أن رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة تجول في أروقة المحطة واستمع إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها المحطة لمتعامليها.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي إن «خطط توسيع حضور المجموعة في إمارة الشارقة يأتي بمثابة عنصر جوهري من استراتيجيتنا، وتعكس التزامنا الراسخ بتمكين المجتمعات التي نخدمها من الوصول بسهولة إلى الوقود وخدمات المركبات والتجزئة».

وبين الفلاسي أن «كل محطة من المحطات الجديدة تمتد على مساحة 3000 قدم مربعة، وتم تزويدها بمضخات وقود ذات شاشات متعددة الوسائط وخزانات وقود متعددة، إضافة إلى متاجر (زووم) للبيع بالتجزئة وشاشات رقمية مثبّتة على الأعمدة الخارجية لساحة المحطة ومداخل المتاجر، حيث تتيح للعملاء إمكانية التعرّف إلى المعلومات وأحدث العروض في محطات الخدمة»، لافتاً إلى أن «محطة اليرموك تضم مركز (تسجيل) لتسجيل وفحص السيارات».

وأفاد بأن محطة النهدة تهدف إلى تلبية احتياجات المجمعات السكنية الكبيرة في منطقة التقاء إمارة دبي بالشارقة، حيث تقع على مقربة من منطقة التعاون والممزر، في حين يسهل الوصول إلى محطة اليرموك من المجمعات السكنية القريبة مثل المصلى والمناخ والفيحاء.

• المحطات الجديدة هي من أصل 5 محطات تخطط «إينوك» لافتتاحها في الشارقة خلال 2019.