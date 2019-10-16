«إيمريتس ديليفرز».. منصة إلكترونية لشحن البضائع إلى الدولة

المصدر: شريف اليماني - دبي

أطلقت شركة الإمارات للشحن الجوي، التابعة لـ«طيران الإمارات»، أمس، منصة جديدة لشحن البضائع بعد شرائها إلكترونياً من الخارج، مشيرة إلى أنها تستهدف من خلال منصة «إيمريتس ديليفرز» Emirates Delivers، أن تكون دبي مركزاً رئيساً للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، ولتكون بذلك «طيران الإمارات» الناقلة الأولى في العالم التي توفر تلك الخدمة.

وأوضحت الشركة في مؤتمر صحافي عقدته بدبي، أمس، للإعلان عن المنصة الجديدة، أن «إيمريتس ديليفرز» تتيح للعملاء في المرحلة الأولى التسوق من منافذ تجزئة إلكترونية في الولايات المتحدة، ومن ثم تجميع مشترياتهم وشحنها وتسليمها إلى منازلهم أو مكاتبهم في دولة الإمارات، لافتة إلى أنها تسعى خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر للكشف عن وجهات جديدة أخرى، يستطيع من خلالها العملاء التسوق وشحن بضائعهم إلى الإمارات.

توسع

وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان، إن الخدمة الجديدة التي تتوافر حالياً للأفراد والشركات الصغيرة في الإمارات، تدعم رؤية دبي في أن تصبح مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية، كما تتماشى مع مشروعات ومبادرات استراتيجية خط دبي للحرير.

وأضاف سلطان أن الشركة تستهدف توسيع نطاق عملها، بحيث ستضيف وجهات جديدة يستطيع العملاء شراء منتجاتهم منها وتوصيلها إلى دولة الإمارات عبر المنصة، كما تستهدف أيضاً أن يتم استخدامها من قبل عملاء دول خارج الإمارات، بحيث تقوم «الإمارات للشحن الجوي» عبر تلك المنصة بنقل منتجاتهم من الدولة التي يشترون منها إلى بلدانهم، وذلك عبر دبي.

وذكر سلطان في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن الشركة تتفاوض حالياً مع المسؤولين المعنيين في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط لتحقيق ذلك، مؤكداً أن الشركة لا تنوي شراء طائرات جديدة للشحن خلال العام الجاري.

التسجيل

وأوضح سلطان أن العملاء الراغبين في استخدام منصة «إيمريتس ديليفرز» يحتاجون إلى تسجيل بياناتهم مرة واحدة مجاناً على المنصة الجديدة، ليحصل العملاء بعد ذلك على عنوان بريدي مجاني وخاص بالمنتج في الولايات المتحدة الأميركية، ومن ثم يعطي العملاء العنوان لمواقع التجارة الإلكترونية التي يستخدمونها للتسوق في الولايات المتحدة، حيث يمكنهم جمع وتخزين مشترياتهم مجاناً لمدة تصل إلى 30 يوماً.

وأضاف أنه خلال هذه المدة، يستطيع المتسوقون طلب تغليف مشترياتهم في شحنة واحدة، ونقلها إلى دبي مع «الإمارات للشحن الجوي»، ثم تسليمها لهم في دولة الإمارات خلال ثلاثة إلى خمسة أيام من تقديم طلب الشحن.

توفير

وأشار سلطان إلى أن العملاء سيتمكنون بفضل «إيمريتس ديليفرز»، من توفير الأموال مع تكاليف أقل لنقل مشترياتهم من منافذ التجزئة إلى عنوانهم المحدد في الولايات المتحدة، كما أنهم يحصلون أيضاً على أسعار تنافسية لنقل مشترياتهم من الولايات المتحدة إلى دبي.

وبين أن العملاء يستفيدون أيضاً من تخفيض وزن الشحنات، إذ تتم إزالة مواد التغليف للمشتريات، وتوضع كلها في صندوق واحد.

الأسطول

قال نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان، إن شركة الإمارات للشحن الجوي، تستخدم الطاقة التي توفرها طائرات أسطول «طيران الإمارات»، البالغ عددها 265 طائرة حالياً، بما في ذلك 12 طائرة شحن (11 طائرة بوينغ 777F، وطائرة بوينغ 747F).

وأضاف سلطان، أن الناقلة توفر حالياً خدماتها في 13 وجهة أميركية عبر 100 رحلة أسبوعية، تشمل خدمات الشحن إلى وجهات مثل كولومبوس وشيكاغو وهيوستن ونيويورك، مشيراً إلى أن الشركة نقلت نحو 2.7 مليون طن من الشحنات خلال السنة المالية 2018-2019.

الشركة تعتزم الكشف عن وجهات جديدة، يستطيع العملاء التسوق منها، وشحن بضائعهم إلى الإمارات.