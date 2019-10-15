كلارك: على مصنعي الطائرات ألا يفرطوا في الوعود

المصدر: دبي - رويترز

أكد رئيس شركة «طيران الإمارات»، تيم كلارك، أنه يجب على مصنعي الطائرات ألا يفرطوا في الوعود بشأن قدرات الطائرات الجديدة.

وقال كلارك، خلال مؤتمر في دبي، أمس، إنه يرى مكاناً لطائرة «787 دريملاينر» التي تنتجها شركة «بوينغ» الأميركية، في أسطول «طيران الإمارات». وأضاف أنه أبلغ «بوينغ» بأنه يتعين اختبار طراز «777 إكس» خلال فترة تراوح بين 13 و16 شهراً، مشيراً إلى أنه لا يتوقع الحصول على أي طائرة من طراز «777-9» العام المقبل. وتابع كلارك: «كان من المقرر أن يكون لدينا بنهاية العام المقبل ثمانٍ منها، لكن لا يبدو الآن أنه سيكون لدينا أي منها».

وكان من المفترض أن تتسلم «طيران الإمارات»، أولى طائراتها من طراز «777-9» خلال عام 2020، لكن شركة تصنيع الطائرات أوقفت اختبار الحمولة الخاص بالطائرة الجديدة عريضة البدن في سبتمبر الماضي، عندما أفادت تقارير إعلامية بأن أحد أبواب الأمتعة لم يجتز اختبار الإجهاد الأرضي.

كما كانت هناك أيضاً مشكلات تتعلق بالمحرك التوربيني الجديد «جي.إي 9 إكس» من شركة «جنرال إلكتريك» الذي سيشغل الطائرة.

وأشارت «بوينغ» إلى أنها تتوقع إجراء الرحلة التجريبية الأولية في عام 2020، كما أنها تستهدف دخول «777 إكس» التشغيل التجاري في العام نفسه.

وفي عام 2013، طلبت «طيران الإمارات» 150 طائرة من طراز «777 إكس»، منها خيارات من (الفئة 777-8). وفي وقت لاحق قامت بطلب شراء أولي لـ40 طائرة «بوينغ 787 دريملاينر» في عام 2017.

يُشار إلى أنه ليس بمقدور «بوينغ» أيضاً تسليم أي من طائراتها من طراز «737 ماكس»، إذ إن الطائرة أحادية الممر تم وقف تحليقها حول العالم في مارس الماضي بعد حادثي تحطم داميين في إندونيسيا وإثيوبيا راح ضحيتهما 346 شخصاً.

وكان كلارك قال الشهر الماضي، إن «طيران الإمارات» لن تحصل على طائرات جديدة من شركتي «إيرباص» و«بوينغ» إذا لم تكن جاهزة بحق، مشدداً على أنه يتعين على مُصنعي المحركات «رولز رويس» و«جنرال إلكتريك» تحسين موثوقيتيهما.

150

طائرة «777 إكس» طلبتها «طيران الإمارات» في 2013.

«طيران الإمارات» قامت بطلب شراء أولي لـ40 طائرة «787 دريملاينر» في 2017.