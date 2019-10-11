3 وفود تقنية ناشئة تعقد 100 اجتماع خلال «جيتكس للتقنية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت غرفة تجارة وصناعة دبي زيارات ثلاثة وفود تقنية ناشئة من البرازيل وإثيوبيا وأذربيجان إلى معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، الذي اختتم فعالياته، أمس. وأفادت الغرفة في بيان بأن الوفود الثلاثة جالت على أجنحة المؤسسات والشركات والدوائر المشاركة بالمعرض، حيث عقدوا أكثر من 100 اجتماع مع ممثلي تلك الأجنحة لبحث فرص التعاون والشراكات في مجال تقنية المعلومات والابتكار والذكاء الاصطناعي ومجالات تقنية أخرى، كما تعرف أعضاء الوفود إلى الخدمات المتنوعة المتقدمة التي توفرها الشركات والدوائر المشاركة في المعرض.

وأتاحت «غرفة دبي» لأعضاء الوفود الزائرة الفرصة للتواصل مع مستثمرين مهتمين، إذ نسقت لهم زيارات متنوعة، وسهلت مشاركتهم في برنامج خاص لمسرعات المشروعات الناشئة.

كما شمل برنامج الوفود التقنية الزائرة، التي ضمت مزيجاً من المسؤولين الحكوميين وأصحاب مشروعات ناشئة، عرضاً تعريفياً قدمته «غرفة دبي» حول المشهد الاقتصادي في الإمارة والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الناشئة، إضافة إلى زيارات إلى كل من «فنتيك هايف» ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك».

يشار إلى أن حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات من إجمالي الناتج المحلي للإمارات بلغت نحو 1.4%، أي (21.4 مليار درهم) العام الماضي، مع توقعات بنمو إنفاق القطاع بمعدل سنوي قدره 8% ليصل إلى نحو23.1 مليار درهم بنهاية العام الجاري.