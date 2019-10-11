«الاتحادية للتنافسية والإحصاء» تستهدف تدريب 200 مواطن على «البيانات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، خلال مشاركتها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، عن برنامج تدريبي متكامل حول علوم البيانات بالتعاون مع منصة «داتا كامب» DataCamp، إحدى أهم المنصات العالمية التعليمية المتخصصة في تقديم المحتوى التدريبي المرتبط بعلوم البيانات، حيث سيتم إشراك موظفي الهيئة، ومجموعة من خبراء الإحصاء من المراكز الإحصائية المحلية والشركاء الاستراتيجيين، كما تهدف المبادرة إلى الوصول إلى أكثر من 200 مواطن من فئة الشباب المهتمين بعلوم البيانات.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية، محمد حسن، إن «الهيئة تهدف من هذه المبادرة وكل ما سيليها من برامج ودورات تدريبية إلى تشجيع العاملين في مجال الإحصاء من الشباب والقطاع الأكاديمي والحكومي والخاص على بناء مجتمع متقدم من علماء البيانات في الدولة، كما نهدف إلى المواظبة على بناء القدرات والكفاءات المعرفية بأهم التقنيات المتوافرة على الساحة العالمية في علوم الإحصاء، والبيانات والذكاء الاصطناعي».

وأشار حسن إلى أن منصة «داتا كامب» تمكن من خلال برنامجها التدريبي التعرف إلى أحدث تقنيات علوم البيانات والمفاهيم العامة لعلوم البيانات وأحدث التقنيات في التعامل مع البيانات الضخمة والمفتوحة والبيانات المرئية، وأهمية مجالات تطبيقها ودورها الأساسي في دعم متخذي القرار.

وأضاف أنه تم تقديم المنصة للمشاركين عبر دورة تدريبية متخصصة نظمتها الهيئة بالتعاون مع مدرب معتمد من «داتا كامب»، حيث تم عرض مفصّل للمسارات التدريبية للمنصة التعليمية الرقمية في المنصة الافتراضية والتي تعتبر واحدة من أهم الأدوات المعرفية والتعليمية المتخصصة بالتدريب والتأهيل في علوم البيانات عبر الإنترنت، كما تم انطلاق أول جلسة من الدورات.

وأوضح حسن أن المتدربين نفذوا العديد من الإجراءات والتدريبات العامة في علوم البيانات والأدوات التي تساعد في العمل على البيانات الضخمة مثل «بايثون»، و«آر» المخصصة للإحصائيين، إضافة إلى كيفية التمثيل المرئي للبيانات الضخمة، وغيرها من الأدوات التي تسهل التعامل مع لغة البيانات.