«كهرباء دبي» تمنع هدر 300 مليون غالون مياه

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس للتقنية»، عن تنفيذها نظاماً ذكياً للحد من هدر المياه في المنازل، من خلال اكتشاف حالات التسريب، والإبلاغ عنها خلال 48 ساعة، بدلاً من 29 يوماً سابقاً، مشيرة إلى أن التقنية المبتكرة وفرت نحو 300 مليون غالون من المياه، وأكثر من 16 مليون درهم كانت كلفة التسريب سنوياً، لافتة إلى أن نحو 77 ألف متعامل استفادوا من هذه الخدمة، مؤكدة أن كمية المياه التي تم توفيرها في 12 شهراً تعادل إنقاذ نحو 180 ألف شجرة.

وتعتمد فكرة الخدمة الذكية على إرسال رسائل نصية للمتعامل، تفيده بوجود تسرب في المياه بمنزله، حال رصده من قبل النظام الذكي، ليتداركه بدوره في أسرع وقت.

وأكدت «ديوا» اعتمادها على بنية تحتية متقدمة في عدادات المياه، حيث تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يترجم استراتيجية تطوير الحلول الاستباقية التي تنتهجها الهيئة، من خلال إشعار باستهلاك مرتفع للمياه التي تساعد المتعاملين على اكتشاف أي تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية، أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.