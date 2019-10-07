«الإنذار العام» لإدارة الأزمات والكوارث في أبوظبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعرض شرطة أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس للتقنية 2019»، مشروعات رقمية جديدة ومبتكرة، في إطار جهودها لتوفير أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين.

وأوضح مدير قطاع شؤون القيادة، العميد ناصر سلطان اليبهوني، أن تلك المشروعات تعرض للمرة الأولى على الجمهور، وهي: مشروع الإنذار العام، وهو جزء من منظومة متكاملة لرؤية القيادة لعملية إدارة الأزمات والكوارث، حيث تم ربط شبكة الاتصالات اللاسلكية الأمنية بأنظمة مكبرات الصوت المتوافرة في الإمارة، لضمان إيصال الإشعارات والتنبيهات وفق أحدث الأنظمة، ومشروع آخر يختص بالتوعية المرورية الذكية، من ضمن أنظمة المدينة الآمنة، التي تعدّ مركزاً معلوماتياً متطوراً لرفع مستويات السلامة المرورية، باستخدام الذكاء الاصطناعي، للتنبؤ الأمني والتصدي للجريمة.

أما مشروع اختبار القيادة الذكي، فيستهدف الراغبين في الحصول على رخصة قيادة مركبة، ضمن نطاق توظيف أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.