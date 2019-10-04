«فلاي دبي» تزوّد طائراتها الـ «بوينغ 737» بـ «الجنيحات المعقوفة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، أنها أنجزت تركيب أول جنيحات معقوفة على أولى طائراتها من طراز «بوينغ 800 -737» الجيل الجديد، لتصبح أول ناقلة في منطقة الشرق الأوسط تستثمر هذه التقنية التي تسهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود في الطائرة.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنه تم تشغيل أول رحلة لـ«فلاي دبي» باستخدام الجنيحات الجديدة من عمان إلى دبي أواخر الشهر الماضي.

وأوضحت أن برنامج التحديث لأسطول الناقلة يستهدف تزويد 30 طائرة من طراز «بوينغ 800 -737» بالتقنية الجديدة خلال الفترة من سبتمبر 2019 وحتى أكتوبر 2020 في خطوة ستعمل على توفير العديد من المزايا المتعلقة بكفاءة استهلاك الوقود، وتقليل حجم انبعاثات الكربون.

وأضافت أنه من خلال تقليل عملية السحب التي تحدث في نهاية الجنيحات، وتوزيع الرفع بشكل متساوٍ عبر الجناح بأكمله، فإن تقنية الجنيحات المعقوفة تقلل من استهلاك الوقود بنسبة 1.5%، مبينة أنه من المقدر أن تخفض الجنيحات فاتورة الوقود السنوية لـ«فلاي دبي» بأكثر من 200 ألف لتر لكل طائرة، فيما تخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 510 أطنان للطائرة الواحدة سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «تقنية الجنيحات المعقوفة تستخدم منذ عام 2013، ورأينا العديد من شركات الطيران تستفيد من هذه التقنية، سواء من الناحية المالية أو البيئية».

وأضاف أن «الاستثمار في أحدث التقنيات وتحديث أسطولنا جزء من التزامنا بفعالية التشغيل وخفض النفقات».

يشار إلى أن برنامج التحديث يتزامن مع جدول صيانة الطائرات، حيث إن تركيب الجنيحات المعقوفة يتم خلال فترة الصيانة الدورية، ما يعني تقليل تأثيرها على العمليات اليومية للطائرة.

وعند البدء بتحديث الطائرة، تتم إزالة الجنيحات الحالية وتثبيت غطاء رأس الجناح المعقوف الجديد، حيث تستغرق العملية نحو أربعة أيام لكل طائرة.