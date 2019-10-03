"اينوك" تكشف النقاب عن جناحها في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشفت مجموعة اينوك، شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، النقاب اليوم عن خططها لتشييد أحد أكثر الأجنحة جاذبية في إكسبو 2020 دبي، بتصميم مُبتكر يُلهم الزوار خلال الحدث العالمي الذي ينطلق في 20 أكتوبر 2020 ويمتد على مدار ستة أشهر.



وباعتماده مفاهيم مبتكرة وفريدة من نوعها في التصميم، يجسّد جناح اينوك في إكسبو 2020 دبي المكانة الرائدة التي تحظى بها المجموعة في قطاع الطاقة، وهو ما ينعكس في شعار الجناح "إلهامٌ من الطاقة".

يصطحب الجناح زواره في رحلة ملهمة تستكشف دور الطاقة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ليفتح بذلك آفاقاً جديدة للتفاعل والحوار البنّاء لتطوير القطاع، ويسلّط الضوء على الدور المحوري الذي تسهم به اينوك في دفع عجلة استدامة الطاقة عبر مبادراتها القائمة على الابتكار والتقنيات المتطورة.

ويستلهم الشكل العمراني للجناح تصميمه من خزانات النفط، وتبرز فيه خمسة مباني متميزة تأخذ الزوار في رحلة متعددة الحواس عبر مواضيع تشمل: استكشف- ماهية الطاقة؛ تفاعل- سبل الاستفادة من الطاقة؛ تعاون- احتياجات الطاقة؛ تخيّل- إمكانات الطاقة الواعدة. وسيبهر الجناح زواره من كافة الأعمار، بفضل توظيفه للعناصر التجريبية التي تثري معلوماتهم ومعارفهم وتشجعهم على التفاعل معها.

تم تشييد جناح اينوك باستخدام 650 طن من الفولاذ وتم مراعاة تصميمه وهندسته ليتم توظيف الجناح في مرحلة الإرث لاحقاً. وتستمر الجولة في المباني الأربع لمدة 18 دقيقة، مقدمةً للزوار تجربة غير مسبوقة تجسد شعار الجناح: إلهام من الطاقة.

كما ينسجم جناح اينوك مع الموضوع الرئيسي لإكسبو 2020 دبي "تواصل العقول، وصنع المستقبل" وفلسفة الشراكات التي تطبقها المجموعة، وسيضم أيضاً منطقة "مجلس الأعمال" المخصصة للجهات الحكومية والأطراف الأخرى المعنية بالقطاع، للتفاعل والتواصل بحثاً عن إجابات للأسئلة المستعصية في القطاع.

وفي خضم رحلة ستكون الأولى من نوعها، ستتسنى للزوار أيضاً إمكانية "الشعور" بالطاقة باستخدام الموجات فوق الصوتية، والسرد البصري والسمعي، والتجارب الحسية، والأعمال الحركية، وأجهزة الإسقاط التفاعلية. وفي إطار التزام اينوك تجاه الممارسات المستدامة، سيتم استخدام أرضيات مصنوعة من المطاط المُعاد تدويره في باحات الألعاب الحركية بالإضافة إلى سيتم جمع المياه الناجمة عن تكييف الهواء واستخدامها في ري المسطحات الخضراء.

سيكون الجناح مفتوحاً على مدار 173 يوماً مع 1730 ساعة من التجارب الحية التي يمكن لمئات الآلاف من الزوار الاستمتاع بها.