إصدار 3312 رخصة اقتصادية جديدة في الدولة خلال سبتمبر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي أصدرتها دوائر التنمية الاقتصادية في جميع إمارات الدولة، خلال سبتمبر الماضي، 3312 رخصة، في مؤشر يعكس تواصل النشاط في مختلف القطاعات، وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن السجل الوطني الاقتصادي.

وفي ظل استمرار النشاط الاقتصادي، ارتفع إجمالي رخص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات إلى 575 ألفاً و927 رخصة مع نهاية سبتمبر 2019، بنمو نسبته 6.5% مقارنة مع نهاية عام 2018.

ويؤكد العديد من جهات الاختصاص في الدولة، أن تواصل نشاط القطاعات الاقتصادية من شأنه دعم الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري.

واستحوذت إمارتا أبوظبي ودبي على نحو 70.7% من إجمالي عدد الرخص المصدرة في جميع إمارات الدولة، مع نهاية سبتمبر 2019، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص المسجلة في الإمارتين 407 آلاف و488 رخصة، مقارنة مع 404 آلاف و492 رخصة خلال أغسطس من العام ذاته.

وبلغ إجمالي عدد رخص الأنشطة في إمارة دبي 270 ألفاً و335 رخصة مع نهاية سبتمبر، في حين وصل عددها في أبوظبي إلى 137 ألفاً و153 رخصة.

ويُظهر السجل الاقتصادي الوطني، تصدّر الشركات ذات المسؤولية المحدودة، المركز الأول في دبي من حيث الشكل القانوني، حيث وصل عددها إلى 182 ألفاً و857 رخصة، في حين بلغ عدد الرخص للمؤسسات الفردية 87 ألفاً و762 رخصة، وشركة الشخص الواحد 4101 رخصة، وتوزعت بقية العدد على الأشكال القانونية الأخرى من الشركات.

وفي إمارة أبوظبي، تجاوز عدد رخص المؤسسات الفردية 87 ألف رخصة مع نهاية سبتمبر من العام الجاري، في حين وصل عدد الرخص للشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى 27 ألفاً و766 رخصة، ونحو 17 ألفاً و797 رخصة لفروع الشركات، وسجلت البقية لشركات التضامن والخاصة والمساهمة العامة وشركات الشخص الواحد.

وبلغ إجمالي عدد الرخص المصدرة في إمارة الشارقة نحو 83 ألف رخصة في نهاية سبتمبر، وتصدر عدد رخص المؤسسات الفردية المركز الأول بواقع 53.5 ألف رخصة، تلتها رخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة 23.7 ألف رخصة، وتوزعت بقية الرخص على الأشكال القانونية الأخرى.

• 575.9 ألفاً إجمالي رخص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات بنهاية سبتمبر.