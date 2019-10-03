«موانئ دبي» تُدرج صكوكاً وسندات بمليار دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت بورصة «ناسداك دبي»، بإدراج مجموعة موانئ دبي العالمية، صكوكاً إسلامية بقيمة 500 مليون دولار، وسندات تقليدية بقيمة 500 مليون دولار، ليصبح مجموع الإدراجين بقيمة مليار دولار.

وذكرت «ناسداك دبي»، في بيان أمس، أن «موانئ دبي العالمية» تعتبر أكبر جهة إماراتية مصدرة لسندات الدين في البورصة على مستوى المنطقة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإدراج الصكوك الإسلامية والسندات التقليدية 9.09 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن إدراج الصكوك الأخير من جانب «موانئ دبي العالمية» يأتي ليؤكد مكانة دبي كأحد أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك من حيث القيمة، إذ يبلغ إجمالي قيمتها الحالية 58.7 مليار دولار.

يشار إلى أن «موانئ دبي العالمية» تشغل شبكة واسعة الانتشار جغرافياً تضم طيفاً متنوعاً من الأعمال، مثل الموانئ والمحطات والمجمعات الصناعية وخدمات الدعم اللوجستي والمناطق الاقتصادية والخدمات البحرية والمراسي.