خبراء : التجارة الالكترونية ستعزز التنافسية وترتقي بأداء قطاع التجزئة

المصدر: دبي ـــ سامح عوض الله:

أكد خبراء مشاركون في جلسة حوارية بعنوان "التطور أو الاندثار" نظمتها، مؤسسة قمة التجزئة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي و"ميدان ون" على أهمية إحداث تغيرات في آليات التجارة تنسجم مع متطلبات المستقبل، لافتين أن التجارة الالكترونية تأتي في مقدمة هذه الإجراءات التي من شأنها تعزيز التنافسية والارتقاء بأداء قطاع التجزئة وتمكين الشركات من تحقيق مكاسب أكبر والاستفادة من فرص التوسع عبر الانترنت وتقنيات الاتصال لاكتساب شريحة أكبر من المستهلكين.

ويأتي تنظيم الجلسة أمس في إطار الاستعداد لاستضافة دبي للدورة الثانية من قمة التجزئة 2020 تحت شعار "أنماط استهلاكية وتواصل متسارع"، والتي ستنعقد خلال شهر مارس المقبل.

وتفصيلا، قال، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم إن “قطاع التجزئة عالمياً يشهد تحولات جوهرية مرتبطة بالمستجدات التي تجلبها مخرجات التكنولوجيا"، ملاحظا توجهات عالمية متزايدة نحو الاستفادة من تبني حلول تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، وأن استضافة القمة في دبي للعام 2020 تسعى إلى استكشاف أهم الفرص والمساهمة في تمكين الجهات العاملة بالقطاع من مواكبة هذه التحولات العالمية وتعزيز تنافسيتها على خارطة قطاع التجزئة محلياً واقليميا وعالميا"

وأضاف: " يعد قطاع البيع بالتجزئة مساهماً رئيسياً في اقتصاد دبي، حيث شكل أكثر من 26٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. ومع اقتراب اكسبو، تبرز دبي بصفتها مركزًا متميزًا للبيع بالتجزئة، وستلعب الإمارة دوراً رئيساً في إبراز ودراسة الاتجاهات الرئيسية التي تسهم في تحديد الملامح المستقبلية لتجارة التجزئة. "

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ "قمة التجزئة"، غاري ثاتشر، إنه "يتعين على شركات التجارة الانتباه لأهمية الاستفادة من آفاق التوسع التي تجلبها التجارة الالكترونية، نظراً لما تتيحه من إمكانية الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين من خلال تبني نظم التسويق الرقمي للمنتجات ذات التأثير المباشر على تسريع وتيرة المبيعات. لافتا أن هذا التوجه يعد أحد أهم سمات قطاع التجزئة للمستقبل عالميا".

وأضاف: "توضح دراسة حجم الفرص الواعدة في الأسواق المحلية والإقليمية انتشار الإنترنت بنسبة 99% في الإمارات، أي أن ما يزيد عن تسعة ملايين شخص يستخدم الإنترنت يومياً. ويستخدم 93% منهم خدمة الإنترنت لمدة 8 ساعات وسطياً في اليوم، ما يتيح فرصة كبيرة أمام تجار التجزئة المتمرسين في المجال الرقمي للاستفادة من هذه الأنماط السلوكية للمستهلكين وتفاعلاتهم على الإنترنت".

بدوره، قال نائب رئيس "ميدان مولز"، فهد كاظم إن "التوجهات المتسارعة نحو تنبي أنماط معززة بتقنيات التكنولجيا في تجارة التجزئة قادرة على إحداث تغيرات وتحسين في أداء المؤسسات التجارية، وعليهم الاستفادة من هذه الفرص والسعي نحو تعزيز تجربة المستهلك والوصول إليه بطرق مختلفة أكثر انسجاماً مع متطلباته، لافتا أن حلول التكنولوجيا تسهم بشكل كبير في تعزيز المكانة التنافسة للمؤسسات وجذب المستهلكين إليها"

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة ’ليوا‘ التجارية، مارك تيسيمان "يجب على المؤسسات التجارية السعي للوصول إلى ممارسات متميزة ومبتكرة في آليات التسويق والتعريف بالمنتجات وفقاً لطبيعة المستهلك المستهدف بالإضافة إلى بناء نماذج مرنة قابلة للتطبيق عبر مختلف البلدان مع الأخذ بعين الاعتبار الثقافات المختلفة وعوامل الجذب المرتبطة باختلاف تنوعية المستهلك"

وقالت ، الرئيس التنفيذي لدى ’نوفو سينماز‘، يبي ستانفورد-كريستيانسن إنه في الوقت الحاضر، فإن 45 ٪ من أعمالنا تتم عبر الإنترنت. ولدينا طيف واسع من المستهلكين المستهدفين، ونسعى إلى موائمة المعروض مع متطلباتهم وأنماط سلوكهم التي تتيح لنا مخرجات التكنولوجيا التعرف إليها بشكل أدق"

وتعتبر قمة التجزئة لقاءً سنوياً يجمع خبراء قطاع تجارة التجزئة المحليين والعالميين لاستعراض العلامات التجارية المتميزة والتعرف على آخر توجهات السوق. وستتمحور فعاليات الدورة الثانية للقمة في عام 2020 تحت شعار "أنماط استهلاكية وتواصل متسارع".