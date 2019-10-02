«طيران الإمارات» تنقل مليوني مسافر إلى ديربان في 10 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفلت شركة طيران الإمارات، أمس، بمرور 10 سنوات على بدء خدماتها إلى ديربان، حيث نقلت منذ انطلاق رحلتها الأولى إلى هذه المدينة الجنوب إفريقية في الأول من أكتوبر 2009 أكثر من مليوني مسافر.

وقال المدير الإقليمي لـ«طيران الإمارات» في جنوب إفريقيا، فؤاد كونهي: «شهدنا على مدى العقد الماضي نمو أعداد المسافرين وخدمات الشحن بشكل مطرد في ديربان، ما عزز عملياتنا في جنوب إفريقيا عامةً».

وأضاف كونهي في بيان أن «الشركة عملت باستمرار على تقديم منتجات عالمية، والاحتفال بالعديد من الثقافات التي تحقق التواصل بينها»، مشيراً إلى أن «ديربان تعتبر بفضل مينائها الحيوي الذي يسهل التجارة العالمية وصولاً إلى ثقافتها العريقة والمشاهد الطبيعية المتميزة، مركزاً تجارياً وسياحياً رئيساً».

وكانت «طيران الإمارات» أضافت أخيراً أربع رحلات أسبوعياً إلى ديربان باستخدام طائرات «بوينغ 777-300ER» بتقسيم الدرجات الثلاث. وبذلك باتت الناقلة توفر أجنحة الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ إطلاق خدمتها على هذا الخط، وتتيح للعملاء اختبار رفاهية السفر في هذه الدرجة، والاستمتاع بالمنتجات التي توفرها.