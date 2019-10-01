"أدنوك للتوزيع" تتوقع توزيع 1.196 مليار درهم عن أرباح النصف الثاني من 2019

المصدر: شريف اليماني - دبي

أظهرت بيانات شركة أدنوك للتوزيع توقعها توزيع 1.196 مليار درهم على مساهميها عن أرباح النصف الثاني من عام 2019، متوقعة أن يتم توزيع تلك الأرباح في شهر أبريل من العام المقبل.

وقالت الشركة، اليوم، إنها تتوقع توزيع أرباح قيمتها 2.39 مليار درهم على المساهمين خلال عام 2019، ما يعادل 19.1 فلساً للسهم، ما يمثل زيادة قدرها 62% مقارنة بتوزيعات أرباح العام الماضي البالغة 1.72 مليار درهم للسهم.

جاء ذلك، بعدما أقر مجلس إدارة الشركة، أمس، توزيع أرباح عن النصف الأول من العام الجاري، قدرها 1.194 مليار درهم، ما يعادل 9.55 فلوس للسهم.

وأوضحت الشركة أنه من المتوقع أن يتم توزيع الجزء الثاني من أرباح عام 2019، في شهر أبريل 2020.

ويأتي هذا الإعلان ليعكس أول عملية لتوزيع الأرباح منذ إقرار شركة أدنوك للتوزيع سياستها الجديدة لتوزيع الأرباح، في شهر أبريل الماضي.

وتتضمن سياسة الشركة لعام 2020، توزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم، أي ما يعادل 20.57 فلساً للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع ابتداء من عام 2023.