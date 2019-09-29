20 شركة إماراتية تشارك في معرض «أنوجا للأغذية» بألمانيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتزم مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، المشاركة في معرض الأغذية العالمي «أنوجا»، الذي تستضيفه مدينة كولون الألمانية، والذي يقام هذا العام من الخامس وحتى التاسع من أكتوبر المقبل، وتقود المؤسسة جناح دولة الإمارات، الذي يضم تحت مظلته 20 شركة محلية إماراتية تعمل في صناعة وتصدير قطاع الأغذية والمشروبات متوزعة على جناحين.

وتأتي مشاركة المؤسسة ضمن استراتيجية واضحة، تهدف إلى إبراز المنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة، لاسيما أنها تتمتع بأعلى مستويات الجودة، وتعزيز إسهام القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق قنوات جديدة للتصدير في الأسواق العالمية.

وتشارك «دبي للصادرات» في هذا المعرض للمرة الخامسة على التوالي منذ 10 سنوات.

وقال مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أحمد العمري: «نحرص من خلال وجودنا في هذا الحدث المهم على توفير أفضل الفرص، عبر تعريف الشركات العالمية بالمنتجات الإماراتية والخدمات المنافسة لأرقى المنتجات العالمية، إلى جانب عقد لقاءات مع المستوردين والتجار، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص التي يوفرها قطاع الأغذية والمشروبات في دبي، لقد كانت مشاركاتنا في النسخ السابقة مثمرة للغاية، وساعدتنا على تحقيق استراتيجياتنا في تعزيز الفرص التصديرية للشركات الإماراتية».

وأضاف العمري: «أسهمت المؤسسة خلال الدورات الماضية في الترويج لأكثر من 67 شركة محلية، ودعم أكثر من 500 منتج إماراتي في الأسواق العالمية، عن طريق فتح قنوات تصديرية جديدة لها في الأسواق الإقليمية والدولية، وتركز المؤسسة خلال مشاركتها في هذه الفعاليات على عرض المزايا التجارية التي تتمتع بها إمارة دبي، إلى جانب الترويج لمناخها الجذاب لعمليات إعادة التصدير المتنوعة».

وتابع: «بناءً على الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، تبين أن ما نسبته 2% فقط من الشركات العاملة في دبي تمارس أنشطة التصدير، مقارنة بالدول المتقدمة، حيث يبلغ المتوسط العالمي 9% تقريباً، وبفضل التخطيط الفعال للتصدير، ارتفع عدد الشركات المستفيدة من خدمات المؤسسة بنسبة 44% في عام 2018 مقارنة بالعام السابق».