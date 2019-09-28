«أكتوبر دبي».. تجارب ترفيهية وفعاليات وعروض موسيقية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تحتضن دبي المزيد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تلائم رغبات السياح والمقيمين فيها للاستمتاع بأجمل الأوقات والأنشطة الخارجية خلال شهر أكتوبر المقبل، على وقع العروض المسرحية والموسيقية، إلى جانب فعاليات اللياقة البدنية والمعارض المتخصصة.

وخلال أكتوبر، تبدأ سنوياً مبادرة «تحدّي دبي للياقة»، وهي فكرة أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في عام 2017، وترتكز على كسر حاجز الروتين الذي يعيقنا عن ممارسة الرياضة، ويوقعنا في دوّامة الكسل والعادات الحياتية غير السليمة.

كما سيبدأ الموسم الثالث لبطولة الإمارات الوطنية للدراجات الهوائية في المرحلة الثانية في «ذا أوتلت فيليدج»، جبل علي، فيما تعود سلسلة «أرابيان إيبيك سيريز» في موسمها الثاني وتدعو محبي ركوب الدراجات الهوائية إلى استكشاف حتا، حيث تُعدّ هذه الفعالية التي تمتد على أيام عدة تحدياً مميزاً، ويمكن للمشاركين استكشاف الأودية الصخرية، والقرى القديمة، والمناطق الجبلية من خلال هذا السباق.

ويمكن أيضاً المشاركة في تحدّيات السباحة والركض وركوب الدراجة الهوائية في «سوبر سبورت ترايثلون» في حديقة الممزر، فالفرصة متاحة للجميع من مختلف الأعمار ومختلف مستويات اللياقة البدنية والقدرات الجسدية.

وفي أكتوبر أيضاً تبدأ فعالية السباحة «كينغ أند كوين» في «ذا بوينت» بنخلة جميرا، حيث يمكن للجميع من عمر ثماني سنوات أو أكثر المشاركة في فئات عديدة، وسيتمكن أيضاً كل راكبي الدراجات الهوائية المشاركين في «تحدّي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية»، الانضمام لسباقات تحضيرية.

ويقام في أكتوبر أيضاً معرض الإمارات لرياضة السيارات في «دبي أوتودروم» الذي يتيح لعشّاق السيارات كل ما يحتاجونه في عالم سباقات السيارات، بالإضافة إلى فرص للتواصل مع العاملين في هذا القطاع. وتستضيف دبي أيضاً فعالية «ذا بيغ باد ولف» التي تقدّم خصومات رائعة تراوح بين 50% و80% على أكثر من ثلاثة ملايين كتاب للأطفال، تتنوع بين الكلاسيكية والمشوّقة في مدينة دبي للاستديوهات.

بدورها، تستضيف سفينة «كوين إليزابيث 2» حفلات مميزة وأمسية تستحضر أجواء العشرينات مع «جاي غاتسبي» وأصدقائه على أنغام الموسيقى للاستمتاع بالمذاقات والرقص والأجواء المستوحاة من القصة الكلاسيكية الشهيرة. وعلى متن السفينة أيضاً تجتمع عناصر التشويق والمغامرة والصداقة المسرحية الموسيقية «الريح في الصفصاف»، التي تروي قصة الأطفال الكلاسيكية للكاتب كينيث غراهام.

ولعشاق الموسيقى، سيبدأ العرض الثاني ضمن سلسلة حفلات «ذا فريدج» في «السركال أفنيو»، ويشارك في الحفل عازف البيانو الكوبي، يازيل دياز، وأصدقاؤه ليقدّم أمسية موسيقية مميّزة.

فيما تعود سلسلة الموسيقى الكلاسيكية العالمية إلى «وان أند أونلي رويال ميراج» للاستمتاع بالمعزوفات الكلاسيكية لـ«موزارت»، و«شوبان»، و«سان سانز» على آلتي الكمان والبيانو.

وتعرض المسرحية الموسيقية الأشهر في العالم «فانتوم أوف ذا أوبرا» في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى في «دبي أوبرا»، خلال أكتوبر، فمنذ إطلاقها في «لندن وست أند» في 1986، حازت المسرحية شعبية كبيرة، وقد عرضت أكثر من 13 ألف مرة ولمدة 30 عاماً، واستحوذت المسرحية، التي تتناول موضوعات الغيرة والعاطفة والجنون، على إعجاب النقاد في جميع أنحاء العالم، لتحصل على أكثر من 70 جائزة.

ويصل مهرجان الرياضات الإلكترونية والألعاب الأطول في المملكة المتحدة إلى دبي ليقدّم ثلاثة أيام من المرح في الفترة بين 17 و19 أكتوبر، في مضمار ميدان، ويتخلّل المهرجان فعاليات مميزة وجوائز وتجارب رائعة. فيما تعود فعالية الموضة الأبرز في دبي «فاشن فوروورد» في نسختها الجديدة في حي دبي للتصميم، والتي تعتبر من أبرز فعاليات الأزياء على مستوى الشرق الأوسط، كما تجمع تحت مظلتها أهم مصمّمي الأزياء وخبراء الموضة في دبي.

وتتضمّن النسخة الخامسة من مهرجان «بارتي إن ذا بارك» الموسيقي المميّز خلال شهر أكتوبر عروضاً موسيقيّة رائعة ومأكولات شهيّة، على المسرح الخارجي لمدينة دبي للإعلام، وسيتمكّن الجمهور من الاستمتاع بمجموعة كبيرة من المأكولات والمشروبات الشهيّة، كما ستتوافر مناطق عائليّة ونشاطات مُخصّصة للأطفال.