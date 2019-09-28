الأراضي و«المساحات الخضراء» تحظى باهتمام زوار «سيتي سكيب 2019»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

قال عقاريون مشاركون في معرض «سيتي سكيب غلوبال 2019»، إن هناك عناصر حددت التوجهات الاستثمارية للمستثمرين العقاريين، من أبرزها جودة المشروع، والسعر، وسمعة المطور العقاري، والعائد الاستثماري.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن المشروعات متعددة الاستخدامات والمساحات الخضراء المفتوحة بدأت تحظى باهتمام المستثمرين المحتملين وبرواج كبير، لافتين إلى أن التركيز على الاستثمار في شراء الأراضي، أصبح توجهاً بارزاً عند زوار معرض «سيتي سكيب 2019».

ولفتوا إلى وجود طلب متنامٍ على العقارات المخصصة للفئات متوسطة الدخل، والتي فرضت نفسها على السوق العقارية في دبي.

مشروعات مميزة

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بن غاطي القابضة»، المهندس محمد بن غاطي، أن المشروعات المميزة وذات الفرص الاستثمارية الجيدة، كانت من أبرز العناصر التي قادت التوجه الاستثماري في معرض «سيتي سكيب غلوبال 2019»

وأضاف أن هناك عوامل تحدد المشروع الجيد، وهي: ارتفاع العائد الاستثماري عليه في المستقبل، مقابل سعره المطروح به حالياً، لافتاً إلى أن الشركة طرحت مشروعاً متميزاً في منطقة «الجداف» حققت فيه مبيعات قوية، وهو ما يؤكد القول إن «المشروع الجيد يبيع نفسه».

وشدد على أن سمعة المطور العقاري، من المحددات الأساسية لتوجهات المستثمرين نحو المشروعات العقارية في «سيتي سكيب 2019».

مقارنات سعرية

من جانبه، قال رئيس قسم التسويق والمبيعات في «شركة تلال العقارية»، علاء مسعود، إن هناك ثلاثة عناصر حددت التوجهات الاستثمارية للمستثمرين العقاريين، من أبرزها جودة المشروع وتميزه، وفرصه الاستثمارية في المستقبل، فضلاً عن سعر المشروع العقاري، لافتاً إلى أن المقارنات السعرية بين المشروعات المطروحة كانت محدداً للتوجه إلى هذا المشروع دون غيره. واتفق في أن سمعة المطور العقاري لعبت دوراً كبيراً في التوجه الاستثماري نحو مشروع بعينه.

وأشار إلى من أبرز الملاحظات في دورة العام الجاري من المعرض، كان التركيز على الاستثمار في شراء الأراضي، إذ كان توجهاً بارزاً عند زوار «سيتي سكيب»، لاسيما مع مشروعات مثل مشروع «مدينة تلال» الذي يقدم 1447 قطعة أرض للمباني السكنية والاستخدامات المتعددة والفلل المستقلة.

جودة عالية

في السياق نفسه، شدّد المؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة شوبا»، بي إن سي مينون، على أهمية أن توفر شركات التطوير العقاري منتجات تتماشى مع احتياجات السوق، وتلبي تطلعات المشترين، مشيراً إلى أن هناك توجهاً من قبل المستثمرين نحو المشروعات العقارية ذات الجودة العالية، والميزات الفريدة، إضافة إلى أخذ عامل القيمة الجيدة للعقار على المدى البعيد. وأكد أن هناك طلباً متنامياً على العقارات المخصصة للفئات متوسطة الدخل، والتي تلبي احتياجات المستخدم النهائي، لافتاً إلى أن هذه العقارات فرضت نفسها على السوق العقارية في دبي.

وذكر أن من التوجهات المهمة في المعرض اهتمام عدد أكبر من المستثمرين بالمشروعات متعددة الاستخدامات والمساحات الخضراء المفتوحة التي تحظى برواج كبير، إذ يدرك المشترون قيمة هذه المشروعات من ناحية الراحة، وأسلوب المعيشة الاجتماعي الجذاب.