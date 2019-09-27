رفع الهيكل الرئيس لـ «ذا لينك» في «ون زعبيل» مطلع 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة «نيكين سيكي» اليابانية المتخصصة في مجال التصميم المعماري والهندسي والمشروعات الحضرية، أن الهيكل الرئيس لأطول مبنى أفقي معلق في العالم «ذا لينك» الذي يربط البرجين العموديين في مشروع «ون زعبيل» متعدد الاستخدامات في دبي سيتم رفعه إلى مكانه مع بداية عام 2020.

وقال المدير التنفيذي والمسؤول الرئيس عن أعمال «نيكين سيكي» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة الدول المستقلة والهند وأستراليا وأوروبا، الدكتور فادي جابري، إن «تصميم أطول مبنى أفقي معلّق في العالم كان تحدياً كبيراً بحد ذاته، لكنه في الوقت نفسه يمثل إبداعاً لا نظير له في التصميم المعماري، لاسيما أن هذا المبنى يصل بين برجين عموديين، ويرتفع 100 متر عن الطريق السريع». وأضاف جابري، في بيان صادر أمس، أن «فريق التصميم لدى (نيكين) تمكن من مواجهة آثار الميلان والانحراف العمودي من خلال تصميم شبكة الإسناد المائل باستخدام الفولاذ، التي تضم عوارض متقاطعة قطرياً بهدف إيجاد مساحة خالية من الأعمدة بهدف توفير زاوية رؤية وإطلالات مذهلة من مناطق الجذب التي يضمها هذا المشروع، بما في ذلك المطاعم المرموقة والردهات الفاخرة».

وأشار إلى أنه «سيتم بناء الهيكل قطعة تلو الأخرى فوق جسر، على أن يتم إغلاقه أمام حركة المرور خلال مرحلة بناء الهيكل، حيث سيتم سحب الهيكل تدريجياً باستخدام نظام بناء الجسور ورفعه 100 متر إلى مكانه».