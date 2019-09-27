إطلاق «المارية فستا» في أبوظبي بنصف مليار درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «ويبريدج» العقارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها مشروع «المارية فستا» في جزيرة المارية بأبوظبي، بالشراكة مع شركة «مبادلة»، باستثمارات تبلغ نصف مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ويبريدج»، ناصر الخميس، خلال مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية، إن «الشركة ستبدأ الاعمال الانشائية في المشروع المطل على الواجهة المائية لمدينة أبوظبي في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2023»، مشيراً إلى أن «المشروع سيقام على مساحة بناء تبلغ 958 ألف قدم مربعة، ويضم 772 وحدة سكنية فاخرة».

وأضاف الخميس أن «الشركة بدأت بالفعل عمليات البيع في المشروع»، لافتاً إلى أن «(المارية فستا) يضم وحدات سكنية في جزيرة المارية مع المرافق والخدمات الحديثة كافة». وأوضح أن أسعار الاستوديو في المشروع الجديد تبدأ من 590 ألف درهم، في حين تبدأ أسعار الشقة المكونة من غرفة وصالة من 720 ألف درهم، بينما تبدأ أسعار الغرفتين وصالة من 1.5 مليون درهم، في حين تبدا أسعار ثلاث غرف وصالة من 2.5 مليون درهم و«البنتهاوس» من 4.9 ملايين درهم.

وأضاف الخميس أن «هناك تسهيلات في السداد للمشترين تتمثل بدفع 5% مقدم حداً ادنى من السعر الإجمالي للوحدة، ودفعات شهرية بنسبة 1% لمدة 42 شهراً الى موعد التسليم، والباقي بعد الاستلام».