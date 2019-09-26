عقاريون: التسهيلات البنكية وأسعار الأراضي أبرز تحديات مشروعات إسكان محدودي الدخل

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو شركات عقارية بأن التوسع في طرح مشروعات مخصصة لاستقطاب الموظفين والمتعاملين من فئات محدودي الدخل، تواجه تحديات أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي، وصعوبة الحصول على تسهيلات بنكية أو اتفاقيات التمويل لتلك المشروعات على فترات طويلة تتناسب مع تلك الفئات.

وأشاروا، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات معرض «سيتي سكيب غلوبال»، الذي بدأ أعماله في مركز دبي التجاري العالمي أمس، إلى أنه رغم وجود طلب مرتفع في الأسواق على تلك المشروعات، إلا أن عددها مازال محدوداً للغاية ولا يتناسب مع حجم الطلب عليها، لافتين إلى أن التوسع في تلك المشروعات ينعكس إيجاباً على الأسواق، ويحفز الفئات المستهدفة للتحول من التأجير إلى التملك.

المشروعات العقارية

وتفصيلاً، قال مدير التسويق والاتصالات في شركة «الثريا» العقارية، كارلو عيد، إن «المشروعات العقارية التي تستهدف الموظفين ومحدودي الدخل ذات أهمية في القطاع العقاري لأنها تخاطب شرائح كبيرة من المتعاملين وتشهد طلباً حقيقياً عليها، لكنها في الوقت نفسه تتطلب مواصفات معينة كأن تكون تلك العقارات جاهزة ومبنية بالفعل، حتى تكون جاذبة للمتعاملين في تلك الشرائح، والذين ليس لديهم القدرة على سداد أقساط إيجارية للوحدات التي يسكنون بها وسداد أقساط عقارية للتملك في التوقيت نفسه».

وأضاف أن «المتعاملين من الموظفين ومحدودي الدخل يبحثون عن فرص للانتقال الفوري لوحدات تتيح لهم التحول من التأجير للتملك، مع سداد دفعات ميسّرة تقارب الأقساط الشهرية للتأجير، وهو ما لا يتم إلا في الحصول على اتفاقيات للتسهيلات والتمويلات البنكية لتلك المشروعات على فترات طويلة، وهو ما يعد إحدى الصعوبات التي تواجه تلك المشروعات حالياً».

أسعار الأراضي

وأشار عيد إلى أن «أرتفاع أسعار الأراضي وصعوبة الحصول على أراضي بأسعار مناسبة، في موقع يكون جاذباً للمتعاملين من تلك الفئات، يعد من أبرز التحديات التي تواجه الشركات للتوسع في طرح مشروعات من تلك النوعية في الأسواق، رغم أنها من المشروعات التي سيكون لها صدى إيجابي على القطاع، مع استقطاب شرائح أكبر من المتعاملين، في إطار التحول من التأجير للتملك بمواصفات تتناسب مع ميزانياتهم المالية».

وأفاد بأن «(الشركة) طرحت أخيراً مشروعاً لها يستهدف تلك الشريحة، وعرضت تفاصيله عبر منصتها بالمعرض».

مشروعات فاخرة

من جهته، قال المدير التنفيذي لمجموعة «عزيزي للتطوير العقاري»، فرهاد عزيزي، إن «طرح مشروعات عقارية لفئات محدودي الدخل أو للموظفين يكون محدوداً للغاية في الأسواق، مقارنة بعمليات طرح مشروعات فاخرة، وذلك لعوامل عدة، من أبرزها أن معظم الشركات العقارية تفكر بأسلوب أن كلفة البناء في المشروعات تكون متقاربة، سواء للمشروعات الفاخرة أو لمحدودي الدخل، وذلك مع تطبيق مواصفات صارمة على معايير الجودة في البناء، اذ تراوح النسبة في فروق الكلفة بين 5 و10% تقريباً، وبالتالي يتجه معظم الشركات لمشروعات فاخرة، لأن أرباحها تكون أعلى مقارنة بكلفة البناء».

وأضاف أن «تلك الشركات قد تكتفي بمشروع أو مشروعين من الفئة الفاخرة، بدلاً من التوجه لمشروعات عدة لمحدودي أو متوسطي الدخل، ويكون عملية تحصيل استثماراتها على المدى الطويل مع فترات السداد الكبيرة، فيما يعد التحدي الكبير أيضاً في تلك النوعية من المشروعات هي صعوبة الحصول على تسهيلات باتفاقيات بنكية، اذ مازالت نسب الفائدة والأرباح على التمويل العقاري مرتفعة ولا تتناسب مع فئات تلك النوعية من المشروعات التي تحتاج لاتفاقيات خاصة مع البنوك للتمويل طويل الأمد».

وأشار إلى أن «معظم الأراضي تكون أسعارها مرتفعة، خصوصاً في دبي، وبالتالي ايجاد مواقع مناسبة وبأسعار منخفضة لتلك النوعية من المشروعات يعد من التحديات التي تواجه المطورين».

وقال عزيزي إن «العمل على إزالة تلك التحديات، خصوصاً التسهيلات البنكية سيكون مفيداً ومحفزاً للشركات في طرح مشروعات موسعة من تلك النوعية، وهو ما ينعكس بدوره بشكل إيجابي على القطاع العقاري في اجتذاب متعاملين بالتحول من الاستئجار للتملك».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة «سنشري 21 الإمارات» العقارية، شادي بيتديني، إن «هناك مشروعات محدودة عقارية تستهدف فئات الموظفين، وذلك مع مواجهة معظم الشركات لتحديات ارتفاع أسعار الأراضي، خصوصاً في دبي، إضافة إلى صعوبة عقد اتفاقيات لتسهيلات بنكية على المدى الطويل، وعدم تفضيل بعض الشركات تحصيل أموال التملك على سنوات طويلة». وأضاف أن «التوسع في طرح تلك المشروعات ينعكس إيجاباً على تنشيط الأسواق العقارية خلال الفترات المقبلة».