حين تصبح العملات الرقمية قضية انتخابية

لم يعد مستقبل العملات الرقمية يتحدد داخل الأسواق فحسب، أو من خلال حركة الأسعار، بل بات مرتبطاً أيضاً بالقرارات التشريعية والتوجهات السياسية ونتائج الانتخابات، ففي 15 سبتمبر، شهد مجلس الشيوخ الأميركي تصويتاً على مشروع قانون «CLARITY Act» الذي يستهدف وضع إطار تنظيمي لسوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. وحصل المشروع على تأييد 49 عضواً مقابل معارضة 50، لكنه لم يتمكن من تجاوز العتبة الإجرائية المطلوبة، والمحددة بـ60 صوتاً.

ورغم أن النتيجة تعني تعثر المشروع تشريعياً، فإنها تعكس تحولاً في موقع العملات الرقمية داخل المشهد الأميركي، إذ لم تعد ملفاً تقنياً يقتصر على الأسواق والمستثمرين، بل أصبحت قضية سياسية واقتصادية ترتبط بمستقبل النظام المالي الأميركي، فالمشروع يستهدف الإجابة عن أسئلة تنظيمية ظلت موضع خلاف لسنوات، من بينها تحديد الحالات التي يُعامل فيها الأصل الرقمي باعتباره ورقة مالية، وتلك التي يُصنف فيها سلعة رقمية.

وتؤثر هذه المسائل مباشرة في قرارات الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية، فوضوح القواعد التنظيمية يساعد الشركات على التخطيط والاستثمار على المدى الطويل، في حين يؤدي غموضها وتباين التفسيرات إلى زيادة صعوبة اتخاذ القرارات وتقدير المخاطر.

ورغم تعثر المشروع، لم يُحسم مصيره نهائياً، فيما تكتسب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، أهمية في تحديد المسار التشريعي المقبل، إذ قد تؤثر تركيبة الكونغرس الجديدة في فرص استئناف مناقشة المشروع، سواء من خلال إعادة طرحه أو إدخال تعديلات عليه أو تأجيله. فقد يسهم إحراز تقدم نحو إطار تنظيمي واضح في تعزيز الثقة وتشجيع الاستثمارات المؤسسية، في حين قد يؤدي استمرار الخلافات التشريعية إلى إطالة أمد عدم اليقين، ويدفع شركات إلى التوسع في أسواق توفر أطراً تنظيمية أكثر وضوحاً واستقراراً.

وفي هذا السياق، تبرز تجربة دولة الإمارات في تنظيم أنشطة الأصول الافتراضية، باعتبارها نموذجاً يوضح إمكانية الجمع بين دعم الابتكار ووضع قواعد للرقابة والامتثال وحماية المتعاملين. ورغم أن مشروع «CLARITY Act» يخص السوق الأميركية، فإن تداعياته المحتملة قد تتجاوز حدود الولايات المتحدة، نظراً إلى أهمية السوق الأميركية في القطاع المالي العالمي.

وبذلك، لم تعد الانتخابات تقتصر في تأثيرها الاقتصادي على ملفات الضرائب والتجارة وأسعار الفائدة، بل امتد أثرها إلى مستقبل تنظيم الأصول الرقمية، ومسار الاستثمار والابتكار في هذا القطاع عالمياً.

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