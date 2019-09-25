من سكان الشرق الأوسط متفائلون بالمستقبل 63%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر استطلاع عالمي جديد أن السكان في أنحاء منطقة الشرق الأوسط يشتركون في نظرتهم المتفائلة للمستقبل، ويرون أن الاحترام والاحتفاء بالتنوع هما المفتاح لبناء مستقبل أفضل للجميع، حيث اعتبر 63% من المشاركين في الاستطلاع أنفسهم متفائلين.

وبحث «استطلاع توقعات التفاؤل العالمي»، الذي أجرته مؤسسة «يوجوف»، بتكليف من «إكسبو 2020 دبي»، أولويات البلدان في تطلعاتها للمستقبل، على مستوى الاستدامة والنمو الاقتصادي والتقنية والسفر وغيرها، إذ جرى استطلاع آراء 4000 مشارك من خمسة بلدان في منطقة الشرق الأوسط، شملت: الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان والأردن، موزعين حسب المنطقة الجغرافية والجنس والعمل والحالة الاجتماعية والدخل، فيما شمل الاستطلاع على الصعيد العالمي أكثر من 20 ألف شخص من 23 دولة.

وفاق معدل الآمال في مكافحة تغير المناخ المسجل في المنطقة، المتوسط العالمي، إذ عبّر نحو ثلثي المستطلعة آراؤهم (64%) عن تفاؤلهم بشأن قدرة البشرية على إنقاذ كوكب الأرض، في حين سجل التسامح والاحترام معدلات عالية، حيث ترى المنطقة أنهما ضروريان لبناء عالم أفضل.

تعتقد الأغلبية العظمى من المستطلعين في منطقة الشرق الأوسط، أن المفتاح لإطلاق الفرص المستقبلية وتشكيلها، يعود إلى الأفراد والمجتمعات المحلية، أكثر من البلدان والشركات الكبرى.

وقال 88% من المجيبين في المنطقة إن الأفراد والمجتمعات المحلية بإمكانهم معاً رسم معالم المستقبل من خلال مزيد من التعاون والتواصل وتبادل المعرفة، وهو ما يُظهر استعداد الناس للعمل معاً من أجل المصلحة العامة. وتتوافق هذه النتائج إلى حد كبير مع النتائج المسجلة على الصعيد العالمي.

وإقليمياً، تعتقد أغلبية كبيرة (86%) أن الاختراعات ستواصل مع التقدم التقني، بناء المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم، والتواصل بين الناس على مستوى العالم (85%) وتقريب العالم (81%). كما أن أغلبية أكبر (89%) متفائلة بمستقبل النقل العالمي الذي سيتيح للناس تنقلاً أكثر يسراً، فيما أعرب 87% عن أملهم في تسهيل العبور بين الحدود في المستقبل.

ومع اقتراب انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا نحو عام واحد، قال 85% من المشاركين من المنطقة إنهم مهتمون بالحضور، وهو ما يدل على الاهتمام الكبير الذي يلقاه هذا الحدث الدولي في بلدان الشرق الأوسط، وهو اهتمام يمتد إلى جميع الدول.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «بعد نحو عام واحد، سترحب دبي ودولة الإمارات بالعالم في (إكسبو) الدولي، بروح من التعاون، لإقامة حوار عالمي مفتوح يتيح لنا التطلع إلى المستقبل بتفاؤل متجدد».

وأضافت: «لقد أعددنا استطلاع توقعات التفاؤل العالمي لمساعدتنا في تحديد الجوانب التي يرى المواطنون في دول العالم أنها ستشكل مستقبلاً أفضل، حيث أتاح لنا هذا الاستطلاع أن نستمع إلى الناس من جميع أنحاء العالم».

وأشارت الهاشمي إلى أن «النتائج تظهر أننا أكثر ارتباطاً مما نعتقد، إذ يمثل الحوار والتواصل والتعاون أموراً ضرورية، ونحن متحدون في رغبتنا في بناء كوكب أكثر سعادة وشمولاً ونظافة»، مبينة أنه «سواء كنت في أميركا الجنوبية أو الصين أو هنا في دولة الإمارات، فنحن جميعاً نتفق في شغفنا بصنع مستقبل أفضل».