أحمد بن سعيد: لم يتم تحديد موعد لإعادة «بوينغ 737 ماكس» إلى الخدمة

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، إنه لم يتم تحديد موعد إلى الآن، لإعادة طائرة «بوينغ 737 ماكس» إلى الخدمة، معرباً عن أمله في عودة الطائرة إلى الخدمة بصورة آمنة ضمن أسطول «فلاي دبي».

وأضاف سموه للصحافيين على هامش ندوة «أمن وجوائز الطيران المدني 2019» التي تستضيفها الدائرة الأمنية في «مجموعة الإمارات» بدبي أمس، وشارك فيها أكثر من 650 خبيراً و30 متحدثاً من 36 دولة في دبي، إن شركات الطيران المتضررة من تعليق عمل طائرات «بوينغ 737 ماكس» تحصر حالياً التعويضات التي يجب أن تحصل عليها من الشركة المصنعة، ومن بين الشركات المتضررة «فلاي دبي» التي لديها 14 طائرة متوقفة ضمن أسطولها.

نتائج مالية

بدوره، قال رئيس شركة «طيران الإمارات»، تيم كلارك، إن الناقلة ستعلن عن النتائج المالية للنصف الأول من السنة المالية الجارية خلال أكتوبر المقبل، مبيناً أنها ستكون أفضل من تلك المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية، على الرغم من إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي لمدة 45 يوماً بغرض تجديده.

«بوينغ 777 إكس»

واستبعد كلارك في تصريحات على هامش الندوة أن تسلم «بوينغ» أول طائرة من طراز «بوينغ 777 إكس» وفق الموعد المحدد في يونيو 2020، لافتاً إلى أن لدى «طيران الإمارات» اتفاقية لتسلم 150 طائرة من هذا الطراز، لدعم أسطولها في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع «رولز رويس» بخصوص صفقة محركات لطائرات «إيرباص» من طراز «إيه 330 - نيو»، و«إيه 350»، وقال: «نتطلع إلى ذلك خلال الأشهر المقبلة».

وذكر أن المملكة المتحدة لاتزال تسجل معدلات نمو قوية للغاية في حركة السفر، على الرغم من تداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي، إذ تسير «طيران الإمارات» أكثر من 23 رحلة من المملكة المتحدة وإليها، منها 11 رحلة يومية إلى لندن في ثلاث محطات، هي: «هيثرو»، و«غاتويك»، و«ستانستد».

وأشار إلى أن «طيران الإمارات» ستطلق الدرجة السياحية الممتازة على طائراتها في ديسمبر من العام المقبل، على طائرات «إيه 380»، لافتاً إلى أن التأجيل المتوقع لاستلام طائرة «777 إكس» أسهم في تأخر تدشين هذه الدرجة.

السوق الأميركية

أكد كلارك أنه ليس لدى الناقلة معوقات بخصوص تسيير رحلات إضافية إلى السوق الأميركية باستخدام «الحرية الخامسة»، لكنها لا تتطلع إلى ذلك خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الشركة تركز بالدرجة الأولى على نموذج عملها القائم على تشغيل رحلات بين نقطتين، إذ يمثل هذا النموذج نحو 98% من إجمالي عمليات الشركة.

وبين أن الطلب على الرحلات التي تشغلها الناقلة إلى أميركا عبر أوروبا باستخدام «الحرية الخامسة» تلقى طلباً كبيراً من قبل المسافرين، وهناك عدد من الطلبات من مطارات الدول الأوروبية لتشغيل خدمات إضافية إلى الولايات المتحدة في هذا الإطار.

وكشف أن «طيران الإمارات» ستطلق خدمة يومية من دبي إلى مطار «مكسيكو سيتي» الدولي عبر مدينة برشلونة الإسبانية، اعتباراً من التاسع من ديسمبر المقبل.

وشدد على أن لدى «طيران الإمارات» خطط للتعامل تجاه أي أحداث غير متوقعة في إطار سعيها للحفاظ بشكل دائم على كفاءة العمليات التشغيلية، ضمن مختلف الظروف.

يذكر أن «الحرية الخامسة» هي إحدى الحريات غير المقيدة ضمن اتفاقات النقل الجوي بين الدول، وتتيح لشركات الطيران العمل خارج محطتها الرئيسة بين نقطتين، مع حرية تنزيل وتحميل الركاب والشحن في الذهاب والعودة.

من جهتها، قالت وكيل وزارة النقل في المملكة المتحدة، البارونة شارلوت فير، إن جهودنا الجماعية وقدراتنا المشتركة هي التي تسهم في المحافظة على المعايير الأمنية، وتطبيقها في جميع أنحاء العالم، ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا لحماية ودعم صناعة الطيران العالمية.