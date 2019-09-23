استضافة «أسبوع الإمارات البحري 2020» في «إكسبو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت سلطة مدينة دبي الملاحية ومكتب «إكسبو 2020 دبي» عن استضافة «أسبوع الإمارات البحري 2020» في الفترة بين 6 و10 ديسمبر المقبل في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020».

جاء ذلك في كلمة للمدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي، على هامش افتتاح «أسبوع الإمارات البحري 2019» في دبي أمس.

وقال العلي إن «أسبوع الإمارات البحري» رسخ من مكانته كمنصة عالمية رفيعة المستوى لتبادل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات وبناء علاقات جديدة بين المعنيين وأصحاب المصلحة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، عامر علي، إن بحث تنظيم «أسبوع الإمارات البحري 2020» في موقع «إكسبو 2020 دبي» يمثل خطوة متقدمة على درب تعزيز ريادة الحدث النوعي الذي أثبت أنه ركيزة محورية للوصول بالقطاع البحري إلى أعلى مستويات التنافسية والجاذبية.