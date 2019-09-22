تكافل الإمارات للتأمين تبحث رفع نسبة تملك الأجانب إلى 49%

المصدر: شريف اليماني - دبي

دعت شركة تكافل الإمارات للتأمين مساهميها لحضور الجمعية العمومية للشركة في الثامن من أكتوبر المقبل لبحث رفع نسبة تملك الأجانب إلى 49% من إجمالي أسهم الشركة.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، يوم أمس، إنها ستناقش تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة لتجيز به تملك غير مواطني الدول نسبة تبلغ 49% من إجمالي أسهم الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي عن 51% من أسهم الشركة طوال مدة بقاء الشركة.

وتسمح المادة السابعة، من النظام الأساسي للشركة حاليا، للأجانب بتملك ما لا يزيد عن 25% من أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة أن تعديل المادة يستوجب موافقة أغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 75% من أسهم الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية.