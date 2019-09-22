بنك الشارقة يصدر سندات بـ 600 مليون دولار لأجل خمس سنوات

المصدر: شريف اليماني - دبي

أعلن بنك الشارقة عن اتمام عملية إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 600 مليون دولار لأجل 5 سنوات بعائد بلغ 4٪ وتستحق في 18 سبتمبر 2024، بموجب برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل البالغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار.

وجرى إدراج السندات في البورصة الأيرلندية وتم إصدارها بهامش على سعر المقايضات المتوسطة بلغ 250 نقطة أساس، في أعقاب حملة ترويجية تسويقية مكثفة شملت عددا من مستثمري الدخل الثابت الدوليين والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين في كل من أبو ظبي ودبي وهونج كونج وسنغافورة ولندن. وبلغت قيمة الطلبات 1.85 مليار دولارأميركي ليصل معدل التغطية إلى 3.1 مرة، بمشاركة 109 مستثمر في التخصيص النهائي.

وقال البنك، في بيان، إنه سيتم استخدام العائدات لإعادة تمويل سندات البنك الحالية البالغة 500 مليون دولار أميركي والتي تستحق في 8 يونيو 2020، ويتم استخدامها لتمويل الأعمال العامة للبنك.