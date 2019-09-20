«اتصالات» توفر أجهزة «أبل» الجديدة اعتباراً من اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة اتصالات، أمس، توفيرها أحدث منتجات شركة «أبل»، بما في ذلك «آي فون 11 برو ماكس» (iPhone 11 Pro Max)، وهو الإصدار الأول من نوعه من سلسلة Pro، وكذلك «آي فون 11» بنظام الكاميرا المزدوجة، فضلاً عن توافر أجهزة «Apple Watch Series 5» الجديدة التي تعمل بشاشة العرض Retina Always-On بحيث لا تنطفئ أبداً، وكذلك الأجهزة اللوحية «آي باد» من الجيل السابع.

وأفادت الشركة في بيان بأن الأجهزة الجديدة ستكون متوافرة ابتداء من اليوم الجمعة عند الساعة الثامنة صباحاً عبر كل منافذ البيع التابعة لـ«اتصالات» أو عبر الموقع: www.etisalat.ae وكذلك عبر تطبيق «My UAE Etisalat».

وأشارت إلى أنه يمكن لعملاء «اتصالات» اقتناء أجهزة «أبل» الجديدة من خلال خطة الدفع الذكي بأقساط مرنة لمدة 12 أو 18 أو 24 شهراً، والتي تتيح للعملاء الذين يحصلون على أجهزة «آي فون» الجديدة التمتع بالاشتراك المجاني في برنامج الترقية الحصري من اتصالات «Upgrade Anytime» والذي يتم طرحه للمرة الأولى في المنطقة.

وأوضحت «اتصالات» أن البرنامج يوفر للمشتركين فرصة فريدة لاستبدال هواتف «آي فون» من الجيل الجديد بهواتف أخرى من الإصدار نفسه مجاناً، بعد مرور 90 يوماً من الاشتراك، دون أي قيود، فيتمتع المشتركون بحرية تغير اختيارهم من الألوان أو السعة أو حجم الشاشة للأجهزة أو حتى نظام التقسيط المشتركين فيه.

وأضافت أنه يمكن لعملاء «اتصالات» الاستفادة من تخفيض بنسبة 40% من قيمة الإيجار الشهري لأي جهاز آخر (مثل iPad وساعة Apple Watch وAirpod) عند شرائه مع «آي فون 11» أو «آي فون 11 برو» أو «آي فون 11 برو ماكس».

يشار إلى أن «اتصالات» تعدّ المشغل الوحيد لخدمات الهاتف المتحرك في دولة الإمارات الذي يوفّر تقنية الشريحة المدمجة «eSIM» عبر أجهزة «Apple Watch»، الأمر الذي يمكّن العملاء من الاتصال بشبكة الهاتف المتحرك من خلال هذه الساعة الجديدة.

وكعرض ترويجي سيحصل المشتركون في هذه الخدمة على اشتراك مجاني لأول ستة أشهر، لتمكنهم من الاستمتاع بالخدمة وتجربة مزاياها.