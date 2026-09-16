فون دير لاين تقترح منتدى أمنياً أوروبياً يضم كندا وأوكرانيا وبريطانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها ستقترح إنشاء منتدى أمني جديد يضم قادة الاتحاد الأوروبي ودولاً تتشارك معه التوجهات، في ظل تصاعد الهجمات الهجينة وتراجع متانة العلاقات عبر الأطلسي.

وأوضحت فون دير لاين أن كندا وأوكرانيا والنرويج والمملكة المتحدة ستكون من بين الدول المدعوة للمشاركة في المنتدى المقترح.

ولا تُعد الفكرة جديدة، إذ طُرحت للمرة الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تظهر بصيغ مختلفة على مدى العقود الماضية من دون أن تتحول إلى إطار مؤسسي دائم.

ويأتي المقترح في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدرته على التعامل مع التهديدات الأمنية المتزايدة، مع استمرار النقاش حول شكل التعاون الدفاعي والأمني الأوروبي ودور الحلفاء من خارج الاتحاد.