خفض أسعار الفائدة ضرورة لنمو معدل إنفاق الفرد وتعزيز تنافسية المشروعات وربحية الشركات

اتبعت معظم الأسواق المتطورة سياسات نقدية بفوائد شبه صفرية وسالبة، ولايزال العديد منها متمسكاً بها إلى الآن.

كان هناك بالطبع داعٍ واضح لتتبع الإدارات الأميركية والأوروبية، وغيرها، سياسات نقدية ومالية توسعية عقب أزمة الائتمان العالمية. بدأت بعد ذلك الأسواق الأميركية بالتعافي، في وقت نالت فيه أسواقنا أيضاً نصيباً لا بأس به، خصوصاً خلال عامي 2013 و2014.

وعاد التضخم في الولايات المتحدة ليتخطى آنياً المستوى المستهدف، كما انخفضت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها، وانتعشت مبيعات التجزئة، وتعافت ربحية الشركات، وازدهرت أسواق أسهمها.

وعليه، انتفت الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر، إذ بدأت مسارها الصعودي منذ نهاية عام 2015، وارتفعت تسع مرات لتبلغ ما بين 2.25 و2.5% في نهاية 2018.

أما الآن، ومع ظهور بوادر تباطؤ وتيرة النمو، وضعف الصناعات التحويلية، وكذلك المخاطر المحيطة بالتجارة الدولية، فقد بدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة. ونذكر هنا بأن أكثر من 30 بنكاً مركزياً، معظمها تعود لأسواق ناشئة، خفضت أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

استمرار نمو الدخل

يخفف استمرار نمو الدخل من عبء ارتفاع مصروف الفائدة، ولكن تصبح الصورة مختلفة عند ارتفاع الفائدة في وقت لا يشهد الدخل فيه أي نمو في حين تكاليف المعيشة تنمو.

وهنا، نضرب مثالاً لشخص قادر على أخذ قرض رهن عقاري بقيمة مليون درهم لمدة 15 سنة وبفائدة 3%. أي أن قسطه الشهري يكون نحو 6906 دراهم، وإجمالي الفائدة المدفوعة خلال طول فترة القرض سيكون نحو 243 ألف درهم.

لكن في غضون عامين، ارتفعت الفوائد بـ200 نقطة أساس، وبالتالي أصبحت الفائدة على الشخص نفسه 5% (إلا إذا كانت الفائدة عليه ثابتة، وهذا ما ندر)، ويصبح قسطه الشهري بعد إعادة تسعير الفائدة 7910 دراهم، وعبء الفائدة الكلي 423 ألف درهم، أي تآكل دخله الشهري بما قيمته 1000 درهم، وزيادة مصروف الفائدة الكلي بنحو 180 ألفاً على مدار 15 عاماً.

بمعنى آخر، إن لم يكن هناك نمو في دخل الفرد، فإن الدخل الشهري يكون فعلياً قد تآكل بما قد يزيد على 5%، وهذه ظاهرة مآلها عزوف المستهلك عن الانفاق وتردي المعنويات. وكذلك الوضع بالنسبة للشركات العاملة وتوجهاتها حيال التوسع والتوظيف.

سلاح سعر الفائدة

نعتقد بأن سلاح سعر الفائدة قد يكون أكثر فتكاً بالأوضاع الاقتصادية من المخاطر الأخرى، عندما يتعارض مع متطلبات الوضع الاقتصادي، وهو السيناريو الذي شهدناه في الدول المرتبطة عملاتها بالدولار الأميركي. كما ارتفع مؤشر الدولار خلال الفترة الممتدة من مايو 2014 وحتى قبل قليل من نهاية عام 2016، بنسبة تقارب 30%، أي بمعدل ارتفاع سنوي يبلغ نحو 10%، ما أسهم في انخفاض تنافسية قطاعات عدة، أبرزها السياحة، والعقار، والصادرات السلعية، مع الملاحظة بأن تزامن ذلك مع عوامل أخرى، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، أوجد بيئة تستلزم سياسات اقتصادية أكثر مرونة، على الرغم من تفهمنا أن التوجه العام يحكمه ارتباط أسعار صرف العملات.

لكن ما حدث هو ارتفاع الفوائد، وبالتالي ارتفاع كلف الأموال على الأفراد والأعمال في وقت تعاني فيه قطاعات حيوية، مثل العقار والتجزئة، ضعف منحنى الطلب، وزيادة العرض، وسط جمود التوظيف.

ولا ننكر بالطبع بأن هناك عوامل أخرى لافتة للانتباه في ما يتعلق بأثر «الاقتصاد التشاركي» بمفهومه الحديث والتجارة الإلكترونية على نماذج الأعمال، وبالتالي ضعف القديم والحالي منها، وتغيّر أنماط الاستهلاك والاستثمار تدريجياً.

الاقتصاد الوطني

وهنا نعود نحو الاقتصاد الوطني الإماراتي الذي يمتاز بأجود مرتكزات التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك الاجتماعية، والذي يقدم مقومات بيئة أعمال متكاملة قادرة على احتضان أرقى الأحداث الاقتصادية، ومواكبة أفضل المعايير الدولية.

نحن على ثقة تامة بأن حزم التحفيز الاقتصادي المعلن عنها خلال الأشهر القليلة الماضية، وخطط صنّاع القرار، ستبقي الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح، والتحسن قادم بإذن الله وإن كان تدريجياً، ولكن نود فقط أن نشدد على أهمية إضفاء مرونة أكبر على السياسة الاقتصادية من خلال أسعار الفوائد.

قد يكون لخفض أسعار الفوائد عواقب سلبية على دول اقتصادها تضخمي و/‏‏أو لاتزال ضمن مرحلة انتعاش خوفاً من تشكّل فقاعات سعرية، إلا أنه وفقاً لموقعنا ضمن الدورة الاقتصادية، فإننا نعتقد بأن خفض الفوائد سيكون له دور رئيس في دفع عجلة النمو وتحقيق الاتزان.

دراسة للشركات

كما قمنا بتحليل القوائم المالية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية، باستثناء البنوك وشركات الاستثمار والتأمين، نظراً لطابعها الخاص وقدرتها على التحوط، إذ استندت الدراسة على 52 شركة بقيمة سوقية إجمالية تقارب 425 مليار درهم، وتمثل نحو 53% من إجمالي القيمة السوقية لسوقي دبي وأبوظبي الماليين معاً.

بلغت قيمة القروض طويلة الأجل على هذه الشركات نحو 214.1 ملياراً، تمثل نحو 63.6% من إجمالي حقوق المساهمين. وقد تحملت هذه الشركات خلال السنة المنقضية مصروفات فوائد بقيمة 12.4 مليار درهم، وبمتوسط فائدة 5.78%.

وترتبط معظم القروض المصرفية على الشركات بمعدلات فائدة الإقراض بين البنوك، أو عقود المقايضة، وهنا لاحظنا، على سبيل المثال، انخفاض سعر فائدة الإقراض بين البنوك الإماراتية لأجل ثلاثة أشهر من نحو 2.9% مع نهاية الربع الأول إلى نحو 2.3% في نهاية الشهر الماضي، أي تراجُع بنحو 60 نقطة أساس. بمعنى آخر، وعلى فرض إعادة تسعير قروض الشركات ذاتها من 5.78% إلى 5.18%، فإن المصروفات تنخفض من 12.4 مليار درهم إلى 11.1 مليار درهم، أي وفورات بقيمة تناهز 1.3 مليار درهم سنوياً، وقد تنعم بموفورات تقارب ملياري درهم سنوياً، في حال امتد هبوط الفوائد إلى نقطة مئوية كاملة.

فوائد خفض أسعار الفائدة

يؤدي خفض أسعار الفوائد إلى إنعاش منافذ الاستثمار في أسواق الأسهم والعقار من خلال زيادة جاذبية عائداتها (عائد التوزيع النقدي للأسهم والعائد الإيجاري للعقارات)، مقارنةً مع الفوائد الممنوحة على الودائع المصرفية والأدوات الادخارية الأخرى، كما تقلل من كلف إعادة هيكلة الشركات التي مُنيت بخسائر متراكمة، نظراً للأوضاع الاقتصادية.

طلال أسعد طوقان : رئيس الاستثمار - «بي إتش مباشر»