118 ألف سائح يزورون رأس الخيمة في أغسطس

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبلت إمارة رأس الخيمة، خلال أغسطس الماضي، أكثر من 117 ألفاً و995 زائراً، فيما ازداد عدد الزوار المحليين بنسبة 8.4%، ما يشير إلى ارتفاع شعبية الإمارة وجهةً مفضلةً للسياحة الداخلية في دولة الإمارات. وذكرت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن الزوار من بولندا، وروسيا، والهند، وكازاخستان، والتشيك تصدروا عدد السياح الأجانب، فيما كشفت فنادق ومنتجعات الإمارة عن ارتفاع نسبة عدد الغرف المشغولة بواقع 3.7%، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغال بواقع 3.1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، راكي فيليبس، ان «الإمارة أطلقت، خلال العام الجاري، مجموعة من العروض الصيفية المميزة ضمن حملتها الترويجية التي تسلط الضوء على ما تتميز به الإمارة من وجهات سياحية متنوعة ومغامرات مدهشة، ما لعب دوراً أساسياً في ارتفاع عدد زوار الإمارة خلال فصل الصيف».