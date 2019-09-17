«نون» تطلق تخفيضات «الجمعة الصفراء» 24 نوفمبر

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت شركة «نون» المنصة الرقمية للتجارة الإلكترونية، بأن إجمالي عدد البائعين والتجار على المنصة يبلغ 12 ألف بائع حاليا، لافتة إلى أن فرص التوسع بأسواق عربية جديدة واردة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت «نون» خلال لقاء في دبي أمس أن التجارة الإلكترونية تسجل معدلات نمو مستمرة في المنطقة والعالم ككل، لكنها لن تهدد وجود قطاع تجارة التجزئة التقليدية، مشيرة إلى أن المنصة ستطلق مبادرة عروض تخفيضات «الجمعة الصفراء» في 24 نوفمبر على 3.5 ملايين منتج.

وتفصيلا، قال مؤسس شركة «نون» المنصة الرقمية للتجارة الإلكترونية، ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، محمد العبار، إن «عدد التجار والبائعين عبر منصة (نون)، وصل أخيرا إلى 12 ألف بائع وتاجر».

وأضاف العبار خلال لقاء عقدته «نون» في دبي، أمس، حول فرص النمو للشركة وتعزيز شراكتها، أن «منصة الشركة تعمل حاليا في أسواق الإمارات والسعودية ومصر»، مؤكدا حرص الشركة على تحسين وتطوير خطط عملها في تلك الأسواق، كما أن فرص التوسع عربيا واردة مستقبلا.

وأشار إلى أن «فريق العمل في الشركة يؤكد ضرورة تحفيز الكوادر المواطنة والعربية على الاشتراك بمجالات عمل التجارة الإلكترونية باعتبارها من المجالات المستقبلية ذات الفرص الواعدة».

وأوضح العبار أن «منصة (نون) تعتمد على التجار والبائعين لتوفير المنتجات للمستهلكين ولا تعمل على غرار مواقع التجارة الإلكترونية الأخرى، باستيراد وبيع منتجات مباشرة للمستهلكين».

وكشف، أن «(نون) ستتحول يوما ما في المستقبل إلى شركة مساهمة عامة، حيث سيكون البائعون من حملة الأسهم في الشركة».