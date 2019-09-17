شركات تعتزم توسعة مقرها في دبي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة

المصدر: سامح عوض الله - دبي

كشفت اقتصادية دبي أن الشركات العاملة بالإمارة واجهت تحديات عدة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، منها المنافسة، وعدم كفاية الطلب، وأوضاع السوق، في وقت أكدت فيه العديد من الشركات أنها تعتزم توسعة مقرها الرئيس في دبي، خلال في الأشهر الـ12 المقبلة.

وتفصيلاً، أفادت اقتصادية دبي بأنها أجرت دراسة استقصائية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، على عينة من الشركات التي تعمل بالإمارة، بلغت أكثر من 500 شركة، تمثل جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأظهرت الدراسة أن تأخر المدفوعات كان تحدياً أمام الشركات التي شملتها الدراسة، فيما تمثلت التحديات الأخرى في المنافسة وعدم كفاية الطلب، فضلاً عن أوضاع السوق وزيادة النفقات التشغيلية، إضافة إلى تأثير أسعار النفط وكلفة المواد الخام وتقلبات سعر العملة والقيود على التمويل.

وأوضحت الدراسة أن 35% من الشركات، التي تعمل بدبي، أفادت بأنها واجهت تحدي تأخر المدفوعات، فيما أشارت 62% من الشركات إلى أنها واجهت تحدي المنافسة، بينما اعتبرت 55% من الشركات أنها واجهت تحدي عدم كفاية الطلب، في حين رأت 17% من الشركات بمواجهتها أوضاع السوق تحدياً رئيساً.

إلى ذلك، ذكرت الدراسة أن 12%، من الشركات المستطلعة آراؤها، أكدت أنها تعتزم فتح فروع جديدة لها داخل الدولة وخارجها، خلال العام المقبل، مبينة أن 64% من الشركات تعتزم فتح فروع جديدة داخل دبي، في حين تعتزم الشركات المتبقية فتح فروع في إمارات أخرى، وخارج الدولة.

وأشارت إلى أن الشركات المشاركة في الدراسة لاتزال أقل تفاؤلاً، بشأن خططها للاستثمار في زيادة القدرات على أساس سنوي، لكنها أكدت أنه في الأشهر الـ12 المقبلة تعتزم 30% من الشركات توسعة مقرها الرئيس الحالي في دبي.

62 %

من الشركات في دبي، واجهت منافسة قوية، خلال الربع الثاني من 2019.