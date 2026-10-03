أنثروبيك تعتزم استثمار 100 مليون دولار لتدريب مهندسين في الذكاء الاصطناعي

تعتزم شركة أنثروبيك استثمار 100 مليون دولار في أكاديمية مخصصة لتدريب الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع شركات تسعى لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية.

وذكرت الشركة في بيان أن هذا الاستثمار سيموّل برنامجاً يحمل اسم أكاديمية كلود فرونتير، ويهدف إلى تدريب 10 آلاف مهندس متخصص في "نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة" بحلول نهاية عام 2027، على أن يتم اختيارهم من الشركات المنضوية تحت "شبكة شركاء كلود" التابعة لـ "أنثروبيك".

وتضم المجموعات الأولى من المتدربين مهندسين من شركات كبرى مثل أكسنتشر، ومورغان ستانلي، ونوفو نورديسك، بالإضافة إلى عدد من شركات الاستشارات الرائدة. وقد جاء إطلاق هذا البرنامج ثمرةً لجهود أنثروبيك في التعاون مع الشركات لتطبيق واستخدام نموذج كلود في أعمالها.

وتشهد أنثروبيك مرحلة توسع هائلة في ظل تسابق الشركات حول العالم لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في وحداتها التشغيلية. ومن المتوقع أن تطرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق من هذا العام، وتشير تقارير إلى أنها قد تسعى لتحقيق قيمة سوقية تصل إلى تريليوني دولار.