ورش عمل تعريفية لغير المسجلين في الضريبة الانتقائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، أمس، حملتها التوعوية الشاملة حول «أهداف وآليات توسيع نطاق الضريبة الانتقائية، وإجراءات التسجيل بالنظام الإلكتروني للهيئة»، التي تتضمن مجموعة من ورش العمل التعريفية مخصصة لغير المسجلين للضريبة الانتقائية.

وأفادت الهيئة في بيان، بأن الحملة بدأت بعقد ورشة عمل في أبوظبي، على أن تعقد ورشة عمل مماثلة غداً الأربعاء في دبي، فيما تعقد ورشة عمل ثالثة الاثنين المقبل في عجمان.

وذكرت الهيئة أن هذه الحملة تأتي ضمن الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، وبموجبه يتم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المُحَلَّاة، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017.

وأكد ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل التي حضرها عدد من المعنيين بتنفيذ قرار توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية، والوكلاء الضريبيين، ضرورة قيام منتجي ومستوردي ومخزني المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة فيها، بخطوتين مهمتين: تتمثل الأولى في التسجيل بنظام الهيئة الإلكتروني كخاضعين للضريبة الانتقائية، أما الخطوة الثانية فتتمثل في تسجيل كل السلع التي يتعاملون بها والتي يشملها قرار مجلس الوزراء، مشيرين إلى أن التسجيل متاح على مدار الساعة بإجراءات مبسطة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب: www.tax.gov.ae.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن تلك الورشة التعريفية جاءت في إطار خطط الهيئة المكثفة لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال بشكل عام والحرص على التواصل المستمر مع العاملين في الأنشطة الاقتصادية كافة لإحاطتهم علماً بمستجدات العمل والإجراءات الضريبية والتعرف إلى آرائهم، ومعالجة أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر، وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.