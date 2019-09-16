4 رحلات أسبوعية لـ «طيران السلام» بين أبوظبي ومسقط

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة مطارات أبوظبي عن تشغيل «طيران السلام»، أول شركة طيران اقتصادي في سلطنة عُمان، عن أربع رحلات أسبوعية تربط بين مطاري أبوظبي ومسقط الدوليين. وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن الرحلات الأربع ستسير أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت في الساعة 9:00 صباحاً، حسب التوقيت المحلي لمسقط، لتصل إلى مطار أبوظبي الدولي في الساعة 10:20 صباحاً بالتوقيت المحلي لإمارة أبوظبي، بينما ستغادر رحلات العودة من أبوظبي، الساعة 11:05 صباحاً، لتصل إلى مسقط في الساعة 12:05 ظهراً بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن الرحلات الجديدة توفر فرصة للمواطنين والمقيمين في الدولة لزيارة مدينة مسقط عبر رحلة قصيرة، مقابل أسعار مدروسة، تعزيزاً لحركة السفر، سواء لأغراض السياحة أو العمل.

وقال الرئيس التنفيذي التجاري في «مطارات أبوظبي»، مارتن دي غروف، إن «مسقط تعدّ من الوجهات المفضلة لدى العديد من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات»، مشيراً إلى أن «الرحلات الأسبوعية الأربع ستوفر خيارات متنوعة لزيارة مسقط بكلفة اقتصادية مناسبة».