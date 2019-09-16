إنجاز 4592 مبنى جديداً في دبي خلال 8 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

بلغ إجمالي عدد المباني المنجَزة في دبي 4592 مبنى جديداً، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بمعدل وصل إلى نحو 574 مبنى شهرياً، وذلك بحسب بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن شهر مارس سجل أعلى معدل للمباني المنجزة وصل إلى 990 مبنى، تلاه يوليو بـ736 مبنى، مضيفة أن الفلل الاستثمارية والخاصة استحوذت على نسبة 85.5% من عدد المباني المنجزة في دبي، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس 2019، بإجمالي 3926 مبنى.

وتفصيلاً، كشفت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أمس، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في الإمارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وصل إلى 4592 مبنى، بمعدل إنجاز بلغ نحو 574 مبنى جديداً شهرياً.

وبحسب البيانات بلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي، 389 مبنى، فيما بلغ العدد خلال فبراير 508 مبانٍ، بينما وصل العدد في مارس إلى 990 مبنى، في حين سجل أبريل 638 مبنى.

وأوضحت البيانات أن إجمالي العدد المسجل للمباني المنجزة في مايو وصل إلى 588 مبنى، مقابل 394 مبنى في يونيو، فيما سجل يوليو إنجاز 736 مبنى، بينما بلغ العدد 349 مبنى في شهر أغسطس.

وبيّنت الإحصاءات أن المباني الجديدة توزعت بين 2648 مبنى لـ«فلل استثمارية»، و1278 مبنى لـ«فلل خاصة»، و221 «مبنى متعدد الطوابق» و203 «مبنى نسب طابقية»، في حين بلغ عدد مباني المنشآت العامة 144 مبنى، والمباني الصناعية 98 مبنى.

وأشارت إلى أن الفلل الاستثمارية تصدرت قائمة المباني المنجزة في الفترة الممتدة بين شهري يناير وأغسطس من العام الجاري، مستحوذة على نسبة 57.7%، تلتها الفلل الخاصة بحصة 27.8%، ثم مباني متعدد الطوابق بنسبة 4.8%، فيما بلغت حصة المباني نسب طابقية 4.4%، ومباني المنشآت العامة 3.1%، والمباني الصناعية 2.1%.

ووفقاً للإحصاءات، استحوذت الفلل الاستثمارية والخاصة على نسبة 85.5% من عدد المباني المنجزة في دبي، خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2019، بمعدل 3926 مبنى. يشار إلى أنه خلال العام الماضي ككل، أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي، التي بلغ عددها 6043 مبنى جديداً، وصل إلى 34 ملياراً و52 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 20.33%، مقارنة بعام 2017.

الفلل الاستثمارية والخاصة استحوذت على 85.5% من عدد المباني المنجزة في دبي. تصوير: أحمد عرديتي