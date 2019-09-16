7 وجهات إضافية لـ «فلاي دبي» من «المبنى 3»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن انتقال رحلات سبع وجهات إضافية من المبنى رقم (2) إلى المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي.

وأوضحت الناقلة، في بيان، أنه اعتباراً من 27 أكتوبر المقبل سيتم تشغيل رحلات كل من الماتي، ونور سلطان، والبصرة، ودار السلام، وكليمنجارو، وصوفيا، وزنجبار، من المبنى رقم (3)، مشيرة إلى أن اختيار تلك الوجهات يأتي لتوفير خيارات مرنة وسهلة للمسافرين عبر رحلات الربط بين شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي».

وذكرت أن تلك المحطات السبع تضاف إلى قائمة المحطات التي تشغل حالياً من المبنى رقم (3) في مطار دبي لتصل إلى 22 وجهة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تشكل جزءاً من الشراكة بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي».

وأفادت «فلاي دبي» بأنه يمكن للمسافرين إلى تلك الوجهات إنجاز إجراءات سفرهم من خلال «كاونترات» الدرجتين السياحية والأعمال في صالة المغادرين بالمبنى (3)، كما يمكنهم الدخول إلى الصالات الخاصة وخدمات المسار السريع لمكاتب الجوازات والأمن إضافة إلى مرونة في أوقات الانتظار لرحلات الربط، وأشارت الناقلة إلى أنها ستتواصل مع المسافرين الذين حجزوا رحلات إلى تلك الوجهات اعتباراً من 27 أكتوبر، قبل مدة كافية من تاريخ سفرهم، لتزويدهم بآخر المستجدات حول سفرهم.

وأكدت «فلاي دبي» أن شراكتها مع «طيران الإمارات» تتجاوز حدود الرمز المشترك لتشمل عدداً من المبادرات التي تغطي العمليات التجارية والتخطيط والشبكة، إضافة إلى توحيد برنامج مكافآت السفر وتعزيز تجربة المسافرين.

الوجهات الـ 22 من المبنى «3»

أفادت شركة «فلاي دبي» بأن رحلاتها من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي تشمل 22 وجهة، هي: الماتي، البصرة، بلغراد، بيشكيك، بوخارست، كاتانيا، دار السلام، هلسنكي، كليمنجارو، كرابي، كراكوف، مينيرالني فودي، نابولي، نور سلطان، براغ، روستوف دون اون، صلالة، صوفيا، طشقند، زغرب، زنجبار، يانغون.